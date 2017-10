Olympics-Men's athletics 1500m first round results

LONDON, Aug 3 (Reuters) - New Zealand's Nicholas Willis won Heat 3 of the Olympic men's athletics 1500m first round on Friday. Results Table Heat 3 1. Nicholas Willis (New Zealand) 3 minutes 40.92 seconds Q 2. Abdalaati Iguider (Morocco) 3:41.08 Q 3. Yoann Kowal (France) 3:41.12 Q 4. Henrik Ingebrigtsen (Norway) 3:41.33 Q 5. Matthew Centrowitz (U.S.) 3:41.39 Q 6. Carsten Schlangen (Germany) 3:41.51 Q 7. Diego Ruiz (Spain) 3:41.52 8. Aman Wote (Ethiopia) 3:41.67 9. Nixon Kiplimo Chepseba (Kenya) 3:42.29 10. Emad Noor (Saudi Arabia) 3:42.95 11. Eduar Villanueva (Venezuela) 3:43.11 12. Andreas Vojta (Austria) 3:43.52 13. Ciaran O'Lionaird (Ireland) 3:48.35 14. Samuel Vazquez (Puerto Rico) 3:49.19 Heat 2 1. Mohammed Shaween (Saudi Arabia) 3:39.42 Q 2. Hamza Driouch (Qatar) 3:39.67 Q 3. Ilham Tanui Ozbilen (Turkey) 3:39.70 Q 4. Silas Kiplagat (Kenya) 3:39.79 Q 5. Nathan Brannen (Canada) 3:39.95 Q 6. Andrew Baddeley (Britain) 3:40.34 Q 7. Andrew Wheating (U.S.) 3:40.92 8. David Bustos (Spain) 3:41.34 9. Dmitrijs Jurkevics (Latvia) 3:41.40 10. Dawit Wolde (Ethiopia) 3:41.81 11. Niclas Sandells (Finland) 3:42.67 12. Jamale Aarrass (France) 3:45.13 13. Mohamed Mohamed (Somalia) 3:46.16 14. Nabil Mohammed Al-Garbi (Yemen) 3:55.46 . Amine Laalou (Morocco) DNS Heat 1 1. Taoufik Makhloufi (Algeria) 3:35.15 Q 2. Mekonnen Gebremedhin (Ethiopia) 3:36.56 Q 3. Asbel Kiprop (Kenya) 3:36.59 Q 4. Ross Murray (Britain) 3:36.74 Q 5. Mohamad Al-Garni (Qatar) 3:36.99 Q 6. Leonel Manzano (U.S.) 3:37.00 Q 7. Florian Carvalho (France) 3:37.05 8. Mohamed Moustaoui (Morocco) 3:37.41 9. Ryan Gregson (Australia) 3:38.54 10. Belal Mansoor Ali (Bahrain) 3:38.69 11. Egor Nikolaev (Russia) 3:38.92 12. Alvaro Rodriguez (Spain) 3:41.54 13. Teklit Teweldebrhan (Eritrea) 3:42.88 14. Mamadou Barry (Guinea) 4:05.08 15. Rabiou Guero Gao (Niger) 4:05.46 Qualified for Next Round 1. Taoufik Makhloufi (Algeria) 3:35.15 2. Mekonnen Gebremedhin (Ethiopia) 3:36.56 3. Asbel Kiprop (Kenya) 3:36.59 4. Ross Murray (Britain) 3:36.74 5. Mohamad Al-Garni (Qatar) 3:36.99 6. Leonel Manzano (U.S.) 3:37.00 7. Florian Carvalho (France) 3:37.05 8. Mohamed Moustaoui (Morocco) 3:37.41 9. Ryan Gregson (Australia) 3:38.54 10. Belal Mansoor Ali (Bahrain) 3:38.69 11. Egor Nikolaev (Russia) 3:38.92 12. Mohammed Shaween (Saudi Arabia) 3:39.42 13. Hamza Driouch (Qatar) 3:39.67 14. Ilham Tanui Ozbilen (Turkey) 3:39.70 15. Silas Kiplagat (Kenya) 3:39.79 16. Nathan Brannen (Canada) 3:39.95 17. Andrew Baddeley (Britain) 3:40.34 18. Nicholas Willis (New Zealand) 3:40.92 18. Andrew Wheating (U.S.) 3:40.92 20. Abdalaati Iguider (Morocco) 3:41.08 21. Yoann Kowal (France) 3:41.12 22. Henrik Ingebrigtsen (Norway) 3:41.33 24. Matthew Centrowitz (U.S.) 3:41.39 26. Carsten Schlangen (Germany) 3:41.51