Olympics-Men's 20km walk medal results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - China's Chen Ding won the Olympic gold medal in the men's 20km walk on Saturday. Guatemala's Erick Barrondo won the silver and China's Wang Zhen won the bronze. Results Table 1. Chen Ding (China) 1 hour 18 minutes 46 seconds 2. Erick Barrondo (Guatemala) 1:18:57 3. Wang Zhen (China) 1:19:25 4. Cai Zelin (China) 1:19:44 5. Miguel Angel Lopez (Spain) 1:19:49 6. Eder Sanchez (Mexico) 1:19:52 7. Jared Tallent (Australia) 1:20:02 8. Bertrand Moulinet (France) 1:20:12 9. Robert Heffernan (Ireland) 1:20:18 10. Irfan Kolothum Thodi (India) 1:20:21 11. Joao Vieira (Portugal) 1:20:41 12. Dzianis Simanovich (Belarus) 1:20:42 13. Inaki Gomez (Canada) 1:20:58 14. Erik Tysse (Norway) 1:21:00 15. Alexandros Papamihail (Greece) 1:21:12 16. Ivan Trotski (Belarus) 1:21:23 17. Kim Hyunsub (South Korea) 1:21:36 18. Isamu Fujisawa (Japan) 1:21:48 19. Dawid Tomala (Poland) 1:21:55 20. Eider Arevalo (Colombia) 1:22:00 21. Andre Hohne (Germany) 1:22:02 22. Juan Manuel Cano (Argentina) 1:22:10 23. Anton Kucmin (Slovakia) 1:22:25 24. Grzegorz Sudol (Poland) 1:22:40 25. Takumi Saito (Japan) 1:22:43 26. Trevor Barron (U.S.) 1:22:46 27. Nazar Kovalenko (Ukraine) 1:22:54 28. James Rendon (Colombia) 1:22:54 29. Rafal Augustyn (Poland) 1:23:17 30. Ruslan Dmytrenko (Ukraine) 1:23:21 31. Byun Youngjun (South Korea) 1:23:26 32. Mate Helebrandt (Hungary) 1:23:32 33. Gurmeet Singh (India) 1:23:34 34. Isaac Palma (Mexico) 1:23:35 35. Georgiy Sheiko (Kazakhstan) 1:23:52 36. Yusuke Suzuki (Japan) 1:23:53 37. Andrey Krivov (Russia) 1:24:17 38. Chris Erickson (Australia) 1:24:19 39. Caio Bonfim (Brazil) 1:24:45 40. Marius Ziukas (Lithuania) 1:24:45 41. Yerko Araya (Chile) 1:25:27 42. Giorgio Rubino (Italy) 1:25:28 43. Baljinder Singh (India) 1:25:39 44. Mauricio Arteaga (Ecuador) 1:25:51 45. Arnis Rumbenieks (Latvia) 1:26:26 46. Ever Palma (Mexico) 1:26:30 47. Ivan Losev (Ukraine) 1:26:50 48. Predrag Filipovic (Serbia) 1:27:22 . Valeriy Borchin (Russia) DNF . Alvaro Martin (Spain) DNF . Park Chil-Sung (South Korea) DNF . Ebrahim Rahimian (Iran) DNF . Adam Rutter (Australia) DNF . Hassanine Sebei (Tunisia) DNF . Vladimir Kanaykin (Russia) DSQ . Luis Fernando Lopez (Colombia) DSQ