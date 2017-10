Olympics-Men's athletics triple jump qualifying round results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - Men's athletics triple jump qualifying round results. The top qualifiers were Christian Taylor of the United States with 17.21 metres(18.82 yards), Bahamas' Leevan Sands with 17.17 metres(18.78 yards) and France's Benjamin Compaore with 17.06 metres(18.66 yards). Results Table Group B 1. Christian Taylor (U.S.) 17.21 metres 2. Leevan Sands (Bahamas) 17.17 3. Dong Bin (China) 16.94 4. Fabrizio Donato (Italy) 16.86 5. Alexis Copello (Cuba) 16.79 6. Sheryf El-Sheryf (Ukraine) 16.60 7. Issam Nima (Algeria) 16.50 8. Henry Frayne (Australia) 16.40 9. Muhammad Halim (Virgin Islands) 16.39 10. Roman Valiyev (Kazakhstan) 16.23 11. Kim Deokhyeon (Korea) 16.22 12. Yoandris Betanzos (Cuba) 16.22 13. Mohamed Abbas Darwish (United Arab Emirates) 16.06 14. Jonathan Silva (Brazil) 15.59 Group A 1. Benjamin Compaore (France) 17.06 2. Daniele Greco (Italy) 17.00 3. Lyukman Adams (Russia) 16.88 4. Will Claye (U.S.) 16.87 5. Tosin Oke (Nigeria) 16.83 6. Samyr Laine (Haiti) 16.81 7. Dzmitry Platnitski (Belarus) 16.62 8. Phillips Idowu (Britain) 16.53 9. Arnie David Girat (Cuba) 16.45 10. Yevgeniy Ektov (Kazakhstan) 16.31 11. Cao Shuo (China) 16.27 12. Jose Adrian Sornoza (Ecuador) 16.04 . Renjith Maheshwary (India) NoM Qualified for Next Round 1. Christian Taylor (U.S.) 17.21 metres 2. Leevan Sands (Bahamas) 17.17 3. Benjamin Compaore (France) 17.06 4. Daniele Greco (Italy) 17.00 5. Dong Bin (China) 16.94 6. Lyukman Adams (Russia) 16.88 7. Will Claye (U.S.) 16.87 8. Fabrizio Donato (Italy) 16.86 9. Tosin Oke (Nigeria) 16.83 10. Samyr Laine (Haiti) 16.81 11. Alexis Copello (Cuba) 16.79 12. Dzmitry Platnitski (Belarus) 16.62