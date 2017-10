Olympics-Men's athletics 4 x 100m relay heats results

LONDON, Aug 10 (Reuters) - Olympics men's athletics 4 x 100m results on Friday. Results Table Heat 2 1. U.S. Jeffery Demps/Darvis Patton/Trell Kimmons/Justin Gatlin 37.38 seconds Q 2. Japan Ryota Yamagata/Masashi Eriguchi/Shinji Takahira/Shota Iizuka 38.07 Q 3. Trinidad and Tobago Richard Thompson/Marc Burns/Emmanuel Callender/Keston Bledman 38.10 Q 4. France Jimmy Vicaut/Christophe Lemaitre/Pierre-Alexis Pessonneaux/Ronald Pognon 38.15 q 5. Australia Anthony Alozie/Isaac Ntiamoah/Andrew McCabe/Josh Ross 38.17 q 6. Poland Kamil Masztak/Dariusz Kuc/Robert Kubaczyk/Kamil Krynski 38.31 7. Germany Julian Reus/Tobias Unger/Alexander Kosenkow/Lucas Jakubczyk 38.37 8. Hong Kong Tang Yik Chun/Lai Chun Ho/Ng Ka Fung/Tsui Chi Ho 38.61 Heat 1 1. Jamaica Nesta Carter/Michael Frater/Yohan Blake/Kemar Bailey-Cole 37.39 Q 2. Canada Gavin Smellie/Oluseyi Smith/Jared Connaughton/Justyn Warner 38.05 Q 3. Netherlands Brian Mariano/Churandy Martina/Giovanni Codrington/Patrick van Luijk 38.29 Q 4. Brazil Aldemir Da Silva Junior/Sandro Viana/Nilson Andre/Bruno De Barros 38.35 5. China Guo Fan/Liang Jiahong/Su Bingtian/Zhang Peimeng 38.38 6. St. Kitts and Nevis Lestrod Roland/Jason Rogers/Antoine Adams/Brijesh Lawrence 38.41 7. Italy Simone Collio/Jacques Riparelli/Davide Manenti/Fabio Cerutti 38.58 . Britain Christian Malcolm/Dwain Chambers/Daniel Talbot/Adam Gemili DSQ Qualified for Next Round U.S. Jeffery Demps/Darvis Patton/Trell Kimmons/Justin Gatlin 37.38 seconds Jamaica Nesta Carter/Michael Frater/Yohan Blake/Kemar Bailey-Cole 37.39 Canada Gavin Smellie/Oluseyi Smith/Jared Connaughton/Justyn Warner 38.05 Japan Ryota Yamagata/Masashi Eriguchi/Shinji Takahira/Shota Iizuka 38.07 Trinidad and Tobago Richard Thompson/Marc Burns/Emmanuel Callender/Keston Bledman 38.10 France Jimmy Vicaut/Christophe Lemaitre/Pierre-Alexis Pessonneaux/Ronald Pognon 38.15 Australia Anthony Alozie/Isaac Ntiamoah/Andrew McCabe/Josh Ross 38.17 Netherlands Brian Mariano/Churandy Martina/Giovanni Codrington/Patrick van Luijk 38.29