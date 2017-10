UPDATE 1-Olympics-Men's athletics 4 x 400m relay heats - results

LONDON, Aug 9 (Reuters) - Men's athletics 4 x 400m relay heats results after reinstatement of Venezuela, which had previously been disqualified. The top qualifiers were Bahamas with 2:58.87, The United States with 2:58.87, Trinidad and Tobago with 3:00.38, Britain with 3:00.38, Cuba with 3:00.55, Belgium with 3:01.70, Russia with 3:02.01 and Venezuela with 3:02.62. Results Table Heat 2 1. Bahamas Ramon Miller/Demetrius Pinder/Michael Mathieu/Chris Brown 2 minutes 58.87 seconds Q 2. U.S. Manteo Mitchell/Joshua Mance/Tony McQuay/Bryshon Nellum 2:58.87 Q 3. Russia Maksim Dyldin/Denis Alekseyev/Vladimir Krasnov/Pavel Trenikhin 3:02.01 Q 4. Venezuela Arturo Ramirez/Alberto Aguilar/Albert Bravo/Jose Melendez 3:02.62 5. Australia Steve Solomon/Ben Offereins/Brendan Cole/John Steffensen 3:03.17 6. Japan Kei Takase/Yuzo Kanemaru/Yoshihiro Azuma/Hiroyuki Nakano 3:03.86 . Jamaica Dane Hyatt/Riker Hylton/Jermaine Gonzales/Errol Nolan DNF . Dominican Republic Gustavo Cuesta/Felix Sanchez/Joel Mejia/Luguelin Santos DSQ Heat 1 1. Trinidad & Tobago Lalonde Gordon/Jarrin Solomon/Ade Alleyne-Forte/Deon Lendore 3:00.38 Q 2. Britain Nigel Levine/Conrad Williams/Jack Green/Martyn Rooney 3:00.38 Q 3. Cuba William Collazo/Raidel Acea/Oreste Rodriguez/Omar Cisneros 3:00.55 Q 4. Belgium Nils Duerinck/Jonathan Borlee/Antoine Gillet/Kevin Borlee 3:01.70 5. Poland Piotr Wiaderek/Marcin Marciniszyn/Michal Pietrzak/Kacper Kozlowski 3:02.86 6. Germany Jonas Plass/Kamghe Gaba/Eric Krueger/Thomas Schneider 3:03.50 . South Africa Shaun De Jager/Ofentse Mogawane/Oscar Pistorius/Willem de Beer DNF . Kenya Boniface Ontuga Mweresa/Vincent Mumo Kiilu/Boniface Mucheru/Alphas Leken Kishoyian DSQ Qualified for Next Round 1. Bahamas Ramon Miller/Demetrius Pinder/Michael Mathieu/Chris Brown 2 minutes 58.87 seconds 2. U.S. Manteo Mitchell/Joshua Mance/Tony McQuay/Bryshon Nellum 2:58.87 3. Trinidad & Tobago Lalonde Gordon/Jarrin Solomon/Ade Alleyne-Forte/Deon Lendore 3:00.38 4. Britain Nigel Levine/Conrad Williams/Jack Green/Martyn Rooney 3:00.38 5. Cuba William Collazo/Raidel Acea/Oreste Rodriguez/Omar Cisneros 3:00.55 6. Belgium Nils Duerinck/Jonathan Borlee/Antoine Gillet/Kevin Borlee 3:01.70 7. Russia Maksim Dyldin/Denis Alekseyev/Vladimir Krasnov/Pavel Trenikhin 3:02.01 8. Venezuela Arturo Ramirez/Alberto Aguilar/Albert Bravo/Jose Melendez 3:02.62