Olympics-Men's athletics discus qualifying round Group A - results

LONDON, Aug 6 (Reuters) - Men's athletics discus qualifying round Group A results. The top qualifiers were India's Vikas Gowda with 65.20 metres(71.30 yards), Iran's Ehsan Hadadi with 65.19 metres(71.29 yards) and Poland's Piotr Malachowski with 64.65 metres(70.70 yards). Results Table 1. Vikas Gowda (India) 65.20 Q metres 2. Ehsan Hadadi (Iran) 65.19 Q 3. Piotr Malachowski (Poland) 64.65 4. Virgilijus Alekna (Lithuania) 63.88 5. Yennifer Frank Casanas (Spain) 63.76 6. Erik Cadee (Netherlands) 63.55 7. Apostolos Parellis (Cyprus) 63.48 8. Jason Young (U.S.) 62.18 9. Scott Martin (Australia) 62.14 10. Ercuement Olgundeniz (Turkey) 60.87 11. Maert Israel (Estonia) 60.34 12. Aleksander Tammert (Estonia) 60.20 13. Julian Wruck (Australia) 60.08 14. Markus Muench (Germany) 59.95 15. Robert Urbanek (Poland) 59.56 16. Brett Morse (Britain) 58.18 17. Roland Varga (Croatia) 58.17 18. German Lauro (Argentina) 57.54 19. Jason Morgan (Jamaica) 57.46 20. Yunio Lastre (Cuba) 57.33