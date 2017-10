Olympics-Men's 110m hurdles semi-finals results

LONDON, Aug 8 (Reuters) - Olympic men's 110m hurdles semi-finals results on Wednesday. The top qualifiers were Aries Merritt of the United States, Cuba's Dayron Robles and Jason Richardson of the United States. Results Table Semi-final 3 1. Dayron Robles (Cuba) 13.10 seconds Q 2. Hansle Parchment (Jamaica) 13.14 Q 3. Lehann Fourie (South Africa) 13.28 q 4. Emanuele Abate (Italy) 13.35 5. Jeff Porter (U.S.) 13.41 6. Sergey Shubenkov (Russia) 13.41 7. Maksim Lynsha (Belarus) 13.45 8. Ladji Doucoure (France) 13.74 Semi-final 2 1. Aries Merritt (U.S.) 12.94 Q 2. Ryan Brathwaite (Barbados) 13.23 Q 3. Xie Wenjun (China) 13.34 4. Andrew Turner (Britain) 13.42 5. Selim Nurudeen (Nigeria) 13.55 6. Dimitri Bascou (France) 13.55 7. Paulo Villar (Colombia) 13.63 8. Konstantin Shabanov (Russia) 13.65 . Richard Phillips (Jamaica) DNF Semi-final 1 1. Jason Richardson (U.S.) 13.13 Q 2. Orlando Ortega (Cuba) 13.26 Q 3. Lawrence Clarke (Britain) 13.31 q 4. Adrien Deghelt (Belgium) 13.42 5. Garfield Darien (France) 13.48 6. Wayne Davis (Trinidad and Tobago) 13.49 7. Konstadinos Douvalidis (Greece) 13.77 . Gregory Sedoc (Netherlands) DNF Qualified for Next Round 1. Aries Merritt (U.S.) 12.94 seconds 2. Dayron Robles (Cuba) 13.10 3. Jason Richardson (U.S.) 13.13 4. Hansle Parchment (Jamaica) 13.14 5. Ryan Brathwaite (Barbados) 13.23 6. Orlando Ortega (Cuba) 13.26 7. Lehann Fourie (South Africa) 13.28 8. Lawrence Clarke (Britain) 13.31