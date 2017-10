Olympics-Men's athletics hammer qualifying round results

LONDON, Aug 3 (Reuters) - Men's athletics hammer qualifying round. The top qualifiers were Hungary's Krisztian Pars with 79.37 metres(86.80 yards), Japan's Koji Murofushi with 78.48 metres(85.83 yards) and Slovenia's Primoz Kozmus with 78.12 metres(85.43 yards). Results Table Group B 1. Krisztian Pars (Hungary) 79.37 Q metres 2. Valery Sviatokha (Belarus) 74.69 3. Eivind Henriksen (Norway) 74.62 4. Jerome Bortoluzzi (France) 74.15 5. Marcel Lomnicky (Slovakia) 74.00 6. Javier Cienfuegos (Spain) 73.73 7. Ali Mohamed Al-Zinkawi (Kuwait) 73.40 8. Roberto Janet (Cuba) 73.34 9. Dzmitry Marshin (Azerbaijan) 72.85 10. Kaveh Mousavi (Iran) 72.70 11. Aleksey Zagornyi (Russia) 72.52 12. A G Kruger (U.S.) 72.13 13. David Soederberg (Finland) 71.76 14. Lorenzo Povegliano (Italy) 71.55 15. Nicolas Figere (France) 69.74 16. Constantinos Stathelakos (Cyprus) 69.65 17. Mergen Mamedov (Turkmenistan) 68.39 18. Juan Ignacio Cerra (Argentina) 68.20 . Pawel Fajdek (Poland) NoM . Artem Rubanko (Ukraine) NoM . James Steacy (Canada) NoM Group A 1. Koji Murofushi (Japan) 78.48 Q 2. Primoz Kozmus (Slovenia) 78.12 Q 3. Olexiy Sokyrskiyy (Ukraine) 77.65 4. Kibwe Johnson (U.S.) 77.17 5. Kirill Ikonnikov (Russia) 76.85 6. Szymon Ziolkowski (Poland) 76.22 7. Dilshod Nazarov (Tajikistan) 75.91 8. Lukas Melich (Czech Republic) 75.88 9. Nicola Vizzoni (Italy) 74.79 10. Alexander Smith (Britain) 74.71 11. Esref Apak (Turkey) 73.47 12. Igors Sokolovs (Latvia) 72.76 13. Quentin Bigot (France) 72.42 14. Pavel Kryvitski (Belarus) 71.49 15. Mostafa Al-Gamel (Egypt) 71.36 16. Andras Haklits (Croatia) 70.61 17. Serghei Marghiev (Moldova) 69.76 18. Oleksandr Dryhol (Ukraine) 69.57 19. Alexandros Papadimitriou (Greece) 67.19 20. Suhrob Khodjaev (Uzbekistan) 65.88 Qualified for Next Round 1. Krisztian Pars (Hungary) 79.37 metres 2. Koji Murofushi (Japan) 78.48 3. Primoz Kozmus (Slovenia) 78.12 4. Olexiy Sokyrskiyy (Ukraine) 77.65 5. Kibwe Johnson (U.S.) 77.17 6. Kirill Ikonnikov (Russia) 76.85 7. Szymon Ziolkowski (Poland) 76.22 8. Dilshod Nazarov (Tajikistan) 75.91 9. Lukas Melich (Czech Republic) 75.88 10. Nicola Vizzoni (Italy) 74.79 11. Alexander Smith (Britain) 74.71 12. Valery Sviatokha (Belarus) 74.69