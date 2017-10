Olympics-Men's athletics high jump qualifying round results

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Men's athletics high jump qualifying round results. Results Table Group B 1. Robert Grabarz (Britain) 2.29 metres Q 2. Ivan Ukhov (Russia) 2.29 Q 3. Jesse Williams (U.S.) 2.29 Q 4. Andriy Protsenko (Ukraine) 2.29 Q 5. Jamie Nieto (U.S.) 2.26 Q 6. Michael Mason (Canada) 2.26 Q 6. Wanner Miller (Colombia) 2.26 Q 8. Trevor Barry (Bahamas) 2.21 8. Guilherme Cobbo (Brazil) 2.21 10. Victor Moya (Cuba) 2.21 11. Jaroslav Baba (Czech Republic) 2.21 11. Diego Ferrin (Ecuador) 2.21 11. Gianmarco Tamberi (Italy) 2.21 14. Rozle Prezelj (Slovenia) 2.21 15. Raivydas Stanys (Lithuania) 2.16 16. Viktor Ninov (Bulgaria) 2.16 . Dragutin Topic (Serbia) No Mark Group A 1. Erik Kynard (U.S.) 2.29 Q 2. Derek Drouin (Canada) 2.29 Q 3. Mutaz Essa Barshim (Qatar) 2.26 Q 3. Bohdan Bondarenko (Ukraine) 2.26 Q 3. Mickael Hanany (France) 2.26 Q 3. Andrey Silnov (Russia) 2.26 Q 7. Kyriakos Ioannou (Cyprus) 2.26 Q 8. Aleksandr Shustov (Russia) 2.26 9. Dmytro Dem'yanyuk (Ukraine) 2.21 9. Osku Torro (Finland) 2.21 11. Zhang Guowei (China) 2.21 12. Konstadinos Baniotis (Greece) 2.21 13. Majed Aldin Ghazal (Syria) 2.16 14. Michal Kabelka (Slovakia) 2.16 14. Hup Wei Lee (Malaysia) 2.16 14. Donald Thomas (Bahamas) 2.16 . Andrei Churyla (Belarus) No Mark . Darvin Edwards (St. Lucia) No Mark Qualified for Next Round 1. Robert Grabarz (Britain) 2.29 metres 2. Ivan Ukhov (Russia) 2.29 3. Erik Kynard (U.S.) 2.29 3. Jesse Williams (U.S.) 2.29 5. Andriy Protsenko (Ukraine) 2.29 6. Derek Drouin (Canada) 2.29 7. Jamie Nieto (U.S.) 2.26 8. Mutaz Essa Barshim (Qatar) 2.26 8. Bohdan Bondarenko (Ukraine) 2.26 8. Mickael Hanany (France) 2.26 8. Andrey Silnov (Russia) 2.26 12. Kyriakos Ioannou (Cyprus) 2.26 12. Michael Mason (Canada) 2.26 12. Wanner Miller (Colombia) 2.26