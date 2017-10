Olympics-Men's high jump medal results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - Russia's Ivan Ukhov won the Olympic gold medal in the men's high jump on Tuesday. Erik Kynard of the United States won the silver and Qatar's Mutaz Essa Barshim, Canada's Derek Drouin and Britain's Robert Grabarz won the bronze. Results Table 1. Ivan Ukhov (Russia) 2.38 metres 2. Erik Kynard (U.S.) 2.33 3. Mutaz Essa Barshim (Qatar) 2.29 3. Derek Drouin (Canada) 2.29 3. Robert Grabarz (Britain) 2.29 6. Jamie Nieto (U.S.) 2.29 7. Bohdan Bondarenko (Ukraine) 2.29 8. Michael Mason (Canada) 2.29 9. Wanner Miller (Colombia) 2.25 9. Andriy Protsenko (Ukraine) 2.25 9. Jesse Williams (U.S.) 2.25 12. Andrey Silnov (Russia) 2.25 13. Kyriakos Ioannou (Cyprus) 2.20 14. Mickael Hanany (France) 2.20