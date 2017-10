Olympics-Men's javelin qualifying round results

LONDON, Aug 8 (Reuters) - Men's javelin qualifying round results on Wednesday. Results Table Group B 1. Vitezslav Vesely (Czech Republic) 88.34 Q metres 2. Tero Pitkaemaeki (Finland) 83.01 Q 3. Oleksandr Pyatnytsya (Ukraine) 82.72 Q 4. Roderick Genki Dean (Japan) 82.07 Q 5. Julius Yego (Kenya) 81.81 q 6. Keshorn Walcott (Trinidad and Tobago) 81.75 q 7. Antti Ruuskanen (Finland) 81.74 q 8. Kim Amb (Sweden) 78.94 9. Fatih Avan (Turkey) 78.87 10. Craig Kinsley (U.S.) 78.18 11. Jakub Vadlejch (Czech Republic) 77.61 12. Dayron Marquez (Colombia) 77.59 13. Jarrod Bannister (Australia) 77.38 14. Braian Toledo (Argentina) 76.87 15. Jung Sangjin (Korea) 76.37 16. Mervyn Luckwell (Britain) 74.09 17. Sean Furey (U.S.) 72.81 18. Melik Janoyan (Armenia) 72.64 19. Matija Kranjc (Slovenia) 72.63 20. Bartosz Osewski (Poland) 71.19 . Matthias De Zordo (Germany) NoM . Zigismunds Sirmais (Latvia) NoM Group A 1. Andreas Thorkildsen (Norway) 84.47 Q 2. Spiridon Lebesis (Greece) 82.40 Q 3. Stuart Farquhar (New Zealand) 82.32 Q 4. Ari Mannio (Finland) 81.99 q 5. Tino Haeber (Germany) 80.39 q 6. Leslie Copeland (Fiji) 80.19 7. Roman Avramenko (Ukraine) 80.06 8. Uladzimir Kazlou (Belarus) 80.06 9. Guillermo Martinez (Cuba) 80.06 10. Ainars Kovals (Latvia) 79.19 11. Igor Janik (Poland) 78.90 12. Risto Maetas (Estonia) 78.56 13. Curtis Moss (Canada) 78.22 14. Yukifumi Murakami (Japan) 77.80 15. Pawel Rakoczy (Poland) 77.36 16. Ihab Abdelrahman El Sayed (Egypt) 77.35 17. Cyrus Hostetler (U.S.) 75.76 18. Ilya Korotkov (Russia) 75.68 19. Petr Frydrych (Czech Republic) 75.46 20. Ivan Zaytsev (Uzbekistan) 73.94 21. Vadims Vasilevskis (Latvia) 72.81 22. Qin Qiang (China) 72.29 Qualified for next round 1. Vitezslav Vesely (Czech Republic) 88.34 metres 2. Andreas Thorkildsen (Norway) 84.47 3. Tero Pitkaemaeki (Finland) 83.01 4. Oleksandr Pyatnytsya (Ukraine) 82.72 5. Spiridon Lebesis (Greece) 82.40 6. Stuart Farquhar (New Zealand) 82.32 7. Roderick Genki Dean (Japan) 82.07 8. Ari Mannio (Finland) 81.99 9. Julius Yego (Kenya) 81.81 10. Keshorn Walcott (Trinidad and Tobago) 81.75 11. Antti Ruuskanen (Finland) 81.74 12. Tino Haeber (Germany) 80.39