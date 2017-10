LONDON, Aug 3 (Reuters) - Olympics men's athletics long jump qualifying round results on Friday. Results Table Group B 1. Mauro Vinicius da Silva (Brazil) 8.11 Q metres 2. Christopher Tomlinson (Britain) 8.06 Q 3. Mitchell Watt (Australia) 7.99 Q 4. Sebastian Bayer (Germany) 7.92 Q 5. Aleksandr Petrov (Russia) 7.89 6. Sergey Morgunov (Russia) 7.87 7. Ignisious Gaisah (Ghana) 7.79 8. Li Jinzhe (China) 7.77 9. Raymond Higgs (Bahamas) 7.76 10. Ndiss Kaba Badji (Senegal) 7.66 11. Arsen Sargsyan (Armenia) 7.62 12. Povilas Mykolaitis (Lithuania) 7.61 13. Stanley Gbagbeke (Nigeria) 7.59 14. Marcos Chuva (Portugal) 7.55 15. Viktor Kuznetsov (Ukraine) 7.50 16. Luis Rivera (Mexico) 7.42 17. Mohamed Fathalla Difallah (Egypt) 7.08 18. Roman Novotny (Czech Republic) 6.96 19. George Kitchens (U.S.) 6.84 . Luis Felipe Meliz (Spain) NoM . Irving Saladino (Panama) NoM Group A 1. Marquise Goodwin (U.S.) 8.11 Q 2. Aleksandr Menkov (Russia) 8.09 Q 3. Greg Rutherford (Britain) 8.08 Q 4. Michel Torneus (Sweden) 8.03 Q 5. Godfrey Khotso Mokoena (South Africa) 8.02 Q 6. Will Claye (U.S.) 7.99 Q 7. Tyrone Smith (Bermuda) 7.97 Q 8. Henry Frayne (Australia) 7.95 Q 9. Christian Reif (Germany) 7.92 10. Eusebio Caceres (Spain) 7.92 11. Mohammad Arzandeh (Iran) 7.84 12. Damar Forbes (Jamaica) 7.79 13. Alyn Camara (Germany) 7.72 14. Salim Sdiri (France) 7.71 15. Louis Tsatoumas (Greece) 7.53 16. Stepan Wagner (Czech Republic) 7.50 17. Lin Ching-Hsuan (Taiwan) 7.38 17. Supanara Sukhasvasti N A (Thailand) 7.38 19. Boleslav Skhirtladze (Georgia) 7.26 20. Zhang Xiaoyi (China) 7.25 21. Vardan Pahlevanyan (Armenia) 6.55 Qualified for Next Round 1. Mauro Vinicius da Silva (Brazil) 8.11 metres 2. Marquise Goodwin (U.S.) 8.11 3. Aleksandr Menkov (Russia) 8.09 4. Greg Rutherford (Britain) 8.08 5. Christopher Tomlinson (Britain) 8.06 6. Michel Torneus (Sweden) 8.03 7. Godfrey Khotso Mokoena (South Africa) 8.02 8. Will Claye (U.S.) 7.99 9. Mitchell Watt (Australia) 7.99 10. Tyrone Smith (Bermuda) 7.97 11. Henry Frayne (Australia) 7.95 12. Sebastian Bayer (Germany) 7.92