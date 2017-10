Olympics-Gold medal results for the men's marathon

LONDON, Aug 12 (Reuters) - Uganda's Stephen Kiprotich won the Olympic gold medal in the men's marathon on Sunday. Kenya's Abel Kirui won the silver and Kenya's Wilson Kipsang Kiprotich won the bronze. Results Table 1. Stephen Kiprotich (Uganda) 2 hours 8 minutes 1 seconds 2. Abel Kirui (Kenya) 2:08:27 3. Wilson Kipsang Kiprotich (Kenya) 2:09:37 4. Mebrahtom Keflezighi (U.S.) 2:11:06 5. Marilson dos Santos (Brazil) 2:11:10 6. Kentaro Nakamoto (Japan) 2:11:16 7. Cuthbert Nyasango (Zimbabwe) 2:12:08 8. Paulo Roberto Paula (Brazil) 2:12:17 9. Henryk Szost (Poland) 2:12:28 10. Ruggero Pertile (Italy) 2:12:45 11. Viktor Rothlin (Switzerland) 2:12:48 12. Oleksandr Sitkovskyy (Ukraine) 2:12:56 13. Franck De Almeida (Brazil) 2:13:35 14. Aleksey Reunkov (Russia) 2:13:49 15. Wirimai Juwawo (Zimbabwe) 2:14:09 16. Michael Shelley (Australia) 2:14:10 17. Emmanuel Kipchirchir Mutai (Kenya) 2:14:49 18. Rachid Kisri (Morocco) 2:15:09 19. Yared Asmerom (Eritrea) 2:15:24 20. Dylan Wykes (Canada) 2:15:26 21. Raul Pacheco (Peru) 2:15:35 22. Eric Gillis (Canada) 2:16:00 23. Dmitriy Safronov (Russia) 2:16:04 24. Carles Castillejo (Spain) 2:16:17 25. Iaroslav Musinschi (Moldova) 2:16:25 26. Marius Ionescu (Romania) 2:16:28 27. Reid Coolsaet (Canada) 2:16:29 28. Martin Dent (Australia) 2:16:29 29. Vitaliy Shafar (Ukraine) 2:16:36 30. Lee Merrien (Britain) 2:17:00 31. Ignacio Caceres (Spain) 2:17:11 32. Lee Duhaeng (South Korea) 2:17:19 33. Faustine Mussa (Tanzania) 2:17:39 34. Jose Carlos Hernandez (Spain) 2:17:48 35. Miguel Barzola (Argentina) 2:17:54 36. Urige Buta (Norway) 2:17:58 37. Grigoriy Andreev (Russia) 2:18:20 38. Jose Amado Garcia (Guatemala) 2:18:23 39. Daniel Vargas (Mexico) 2:18:26 40. Ryo Yamamoto (Japan) 2:18:34 41. Jesper Faurschou (Denmark) 2:18:44 42. Kari Steinn Karlsson (Iceland) 2:18:47 43. Lusapho April (South Africa) 2:19:00 44. Mike Tebulo (Malawi) 2:19:11 45. Arata Fujiwara (Japan) 2:19:11 46. Primoz Kobe (Slovenia) 2:19:28 47. Guor Marial (Independent Olympic Participant) 2:19:32 48. Luis Feiteira (Portugal) 2:19:40 49. Stephen Mokoka (South Africa) 2:19:52 50. Miguel Angel Almachi (Ecuador) 2:19:53 51. Ser-Od Bat-Ochir (Mongolia) 2:20:10 52. Pak Song-Chol (North Korea) 2:20:20 53. Kim Kwang-Hyok (North Korea) 2:20:20 54. Guojian Dong (China) 2:20:39 55. Anuradha Cooray (Sri Lanka) 2:20:41 56. Methkal Abu Drais (Jordan) 2:21:00 57. Mark Kenneally (Ireland) 2:21:13 58. Yonas Kifle (Eritrea) 2:21:25 59. Ivan Babaryka (Ukraine) 2:21:52 60. Carlos Cordero (Mexico) 2:22:08 61. Scott Overall (Britain) 2:22:37 62. Pedro Mora (Venezuela) 2:22:40 63. Jeff Hunt (Australia) 2:22:59 64. Stsiapan Rahautsou (Belarus) 2:23:23 65. Cesar Lizano (Costa Rica) 2:24:16 66. Samson Ramadhani (Tanzania) 2:24:53 67. Jan Kreisinger (Czech Republic) 2:25:03 68. Mohammed Abduh Bakhet (Qatar) 2:25:17 69. Jussi Utriainen (Finland) 2:26:25 70. Arturo Malaquias (Mexico) 2:26:37 71. Wissem Hosni (Tunisia) 2:26:43 72. Tamas Kovacs (Hungary) 2:27:48 73. Jang Sinkweon (Korea) 2:28:20 74. Antoni Bernado (Andorra) 2:28:34 75. Marcel Tschopp (Liechtenstein) 2:28:54 76. Bekir Karayel (Turkey) 2:29:38 77. Chang Chia-Che (Taiwan) 2:29:58 78. Ram Singh Yadav (India) 2:30:06 79. Jean Pierre Mvuyekure (Rwanda) 2:30:19 80. Konstadinos Poulios (Greece) 2:33:17 81. Zohar Zemiro (Israel) 2:34:59 82. Jeong Jinhyeok (South Korea) 2:38:45 83. Juan Carlos Cardona (Colombia) 2:40:13 84. Augusto Soares (East Timor) 2:45:09 85. Tsepo Ramonene (Lesotho) 2:55:54 . Abdihakem Abdirahman (U.S.) DNF . Ayele Abshero (Ethiopia) DNF . Abderrahime Bouramdane (Morocco) DNF . Ali Mabrouk El Zaidi (Libya) DNF . Getu Feleke (Ethiopia) DNF . Tayeb Filali (Algeria) DNF . Ryan Hall (U.S.) DNF . Zatara Mande Ilunga (DR Congo) DNF . Abraham Kiprotich (France) DNF . Li Zicheng (China) DNF . Abdellatif Meftah (France) DNF . Coolboy Ngamole (South Africa) DNF . Roman Prodius (Moldova) DNF . Dino Sefir (Ethiopia) DNF . Rui Pedro Silva (Portugal) DNF . Patrick Tambwe (France) DNF . Samuel Tsegay (Eritrea) DNF . Guenther Weidlinger (Austria) DNF . Darko Zivanovic (Serbia) DNF . Valerijs Zolnerovics (Latvia) DNF ()