LONDON, Aug 3 (Reuters) - Olympics-Men's athletics shot put qualifying round - results. The top qualifiers were The United States' Reese Hoffa with 21.36 metres(23.36 yards), Germany's David Storl with 21.15 metres(23.13 yards) and Poland's Tomasz Majewski with 21.03 metres(23.00 yards). Results Table Group B 1. Reese Hoffa (U.S.) 21.36 Q metres 2. Ryan Whiting (U.S.) 20.78 Q 3. Dylan Armstrong (Canada) 20.49 4. Asmir Kolasinac (Serbia) 20.44 5. Maksim Sidorov (Russia) 20.40 6. Chang Ming-Huang (Taiwan) 20.25 7. Ralf Bartels (Germany) 20.00 8. Andrei Mikhnevich (Belarus) 19.89 9. Nedzad Mulabegovic (Croatia) 19.86 10. Om Prakash Singh (India) 19.86 11. Hueseyin Atici (Turkey) 19.74 12. Antonin Zalsky (Czech Republic) 19.62 13. Kim Christensen (Denmark) 19.13 14. Carl Myerscough (Britain) 18.95 15. Raigo Toompuu (Estonia) 18.91 16. Amin Nikfar (Iran) 18.62 17. Carlos Veliz (Cuba) 18.57 18. Emanuele Fuamatu (Samoa) 17.78 . Andriy Semenov (Ukraine) NoM . Zhang Jun (China) NoM Group A 1. David Storl (Germany) 21.15 Q 2. Tomasz Majewski (Poland) 21.03 Q 3. German Lauro (Argentina) 20.75 Q 4. Pavel Lyzhyn (Belarus) 20.57 5. Christian Cantwell (U.S.) 20.41 6. Dorian Scott (Jamaica) 20.31 7. Soslan Tsirikhov (Russia) 20.17 8. Rutger Smith (Netherlands) 20.08 9. Marco Fortes (Portugal) 20.06 10. Lajos Kuerthy (Hungary) 19.65 11. Georgi Ivanov (Bulgaria) 19.63 12. Kemal Mesic (Bosnia and Herzegovina) 19.60 13. Mihail Stamatoyiannis (Greece) 19.24 14. Dale Stevenson (Australia) 19.17 15. Maris Urtans (Latvia) 19.13 16. Borja Vivas (Spain) 18.88 17. Stephen Saenz (Mexico) 18.65 18. Odinn Bjorn Thorsteinsson (Iceland) 17.62 19. Adriatik Hoxha (Albania) 17.58 . Justin Rodhe (Canada) NoM