Olympics-Women's athletics 800m medal results

LONDON, Aug 11 (Reuters) - Russia's Mariya Savinova won the Olympic gold medal in the women's athletics 800m on Saturday. South Africa's Caster Semenya won the silver and Russia's Ekaterina Poistogova won the bronze. Results Table 1. Mariya Savinova (Russia) 1 minute 56.19 seconds 2. Caster Semenya (South Africa) 1:57.23 3. Ekaterina Poistogova (Russia) 1:57.53 4. Pamela Jelimo (Kenya) 1:57.59 5. Alysia Johnson Montano (U.S.) 1:57.93 6. Elena Arzhakova (Russia) 1:59.21 7. Francine Niyonsaba (Burundi) 1:59.63 8. Janeth Jepkosgei Busienei (Kenya) 2:00.19