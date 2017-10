LONDON, Aug 4 (Reuters) - Olympics women's athletics 400m semi-finals results on Saturday. The top qualifiers were Russia's Antonina Krivoshapka, DeeDee Trotter of the United States and Jamaica's Novlene Williams-Mills. Results Table Semifinal 3 1. Antonina Krivoshapka (Russia) 49.81 seconds Q 2. DeeDee Trotter (U.S.) 49.87 Q 3. Novlene Williams-Mills (Jamaica) 49.91 4. Omolara Omotosho (Nigeria) 51.41 5. Nataliya Pyhyda (Ukraine) 51.41 6. Carol Rodriguez (Puerto Rico) 52.08 7. Lee McConnell (Britain) 52.24 8. Marlena Wesh (Haiti) 52.49 Semifinal 2 1. Amantle Montsho (Botswana) 50.15 Q 2. Francena McCorory (U.S.) 50.19 Q 3. Libania Grenot (Italy) 51.18 4. Christine Day (Jamaica) 51.19 5. Regina George (Nigeria) 51.35 6. Alina Lohvynenko (Ukraine) 51.38 7. Shana Cox (Britain) 52.58 8. Aliann Pompey (Guyana) 52.58 Semifinal 1 1. Sanya Richards-Ross (U.S.) 50.07 Q 2. Christine Ohuruogu (Britain) 50.22 Q 3. Rosemarie Whyte (Jamaica) 50.98 4. Yulia Gushchina (Russia) 51.66 5. Joanne Cuddihy (Ireland) 51.88 6. Tjipekapora Herunga (Namibia) 52.53 7. Jenna Martin (Canada) 52.83 8. Joy Nakhumicha Sakari (Kenya) 52.95 Qualified for Next Round 1. Antonina Krivoshapka (Russia) 49.81 seconds 2. DeeDee Trotter (U.S.) 49.87 3. Novlene Williams-Mills (Jamaica) 49.91 4. Sanya Richards-Ross (U.S.) 50.07 5. Amantle Montsho (Botswana) 50.15 6. Francena McCorory (U.S.) 50.19 7. Christine Ohuruogu (Britain) 50.22 8. Rosemarie Whyte (Jamaica) 50.98