Olympics-Women's 100m medal results

Aug 4 (Reuters) - LONDON, Aug 4 (Reuters) - Jamaica's Shelly-Ann Fraser-Pryce won the Olympic gold medal in the women's 100m race on Saturday. The United States' Carmelita Jeter won the silver and Jamaica's Veronica Campbell-Brown won the bronze. Results Table 1. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) 10.75 seconds 2. Carmelita Jeter (U.S.) 10.78 3. Veronica Campbell-Brown (Jamaica) 10.81 4. Tianna Madison (U.S.) 10.85 5. Allyson Felix (U.S.) 10.89 6. Kelly-Ann Baptiste (Trinidad and Tobago) 10.94 7. Murielle Ahoure (Ivory Coast) 11.00 8. Blessing Okagbare (Nigeria) 11.01