Olympics-Women's athletics 1500m semi-finals results

LONDON, Aug 8 (Reuters) - Olympic women's athletics 1500m semi-finals results on Wednesday. The top qualifiers were Ethiopia's Abeba Aregawi, Turkey's Gamze Bulut and Russia's Tatyana Tomashova. Results Table Semi-final 2 1. Abeba Aregawi (Ethiopia) 4 minutes 1.03 seconds Q 2. Gamze Bulut (Turkey) 4:01.18 Q 3. Tatyana Tomashova (Russia) 4:02.10 Q 4. Maryam Yusuf Jamal (Bahrain) 4:02.18 Q 5. Hellen Onsando Obiri (Kenya) 4:02.30 Q 6. Natallia Kareiva (Belarus) 4:02.37 q 7. Laura Weightman (Britain) 4:02.99 q 8. Lucia Klocova (Slovakia) 4:02.99 9. Siham Hilali (Morocco) 4:04.79 10. Zoe Buckman (Australia) 4:05.03 11. Nicole Sifuentes (Canada) 4:06.33 12. Jennifer Simpson (U.S.) 4:06.89 Semi-final 1 1. Asli Cakir Alptekin (Turkey) 4:05.11 Q 2. Ekaterina Kostetskaya (Russia) 4:05.32 Q 3. Morgan Uceny (U.S.) 4:05.34 Q 4. Lisa Dobriskey (Britain) 4:05.35 Q 5. Shannon Rowbury (U.S.) 4:05.47 Q 6. Hilary Stellingwerff (Canada) 4:05.57 7. Corinna Harrer (Germany) 4:05.70 8. Mimi Belete (Bahrain) 4:05.91 9. Hannah England (Britain) 4:06.35 10. Nuria Fernandez (Spain) 4:06.57 11. Lucy Van Dalen (New Zealand) 4:06.97 12. Kaila McKnight (Australia) 4:08.44 Qualified for Next Round 1. Abeba Aregawi (Ethiopia) 4:01.03 2. Gamze Bulut (Turkey) 4:01.18 3. Tatyana Tomashova (Russia) 4:02.10 4. Maryam Yusuf Jamal (Bahrain) 4:02.18 5. Hellen Onsando Obiri (Kenya) 4:02.30 6. Natallia Kareiva (Belarus) 4:02.37 7. Laura Weightman (Britain) 4:02.99 11. Asli Cakir Alptekin (Turkey) 4:05.11 12. Ekaterina Kostetskaya (Russia) 4:05.32 13. Morgan Uceny (U.S.) 4:05.34 14. Lisa Dobriskey (Britain) 4:05.35 15. Shannon Rowbury (U.S.) 4:05.47