Olympics-Women's athletics 800m semi-finals - results

LONDON, Aug 9 (Reuters) - Women's athletics 800m semi-finals results. Results Table Semifinal 3 1. Mariya Savinova (Russia) 1 minute 58.57 seconds Q 2. Francine Niyonsaba (Burundi) 1:58.67 Q 3. Margarita Matsko Mukasheva (Kazakhstan) 1:59.20 4. Malika Akkaoui (Morocco) 2:00.32 5. Cherono Koech (Kenya) 2:00.53 6. Genzeb Shumi (Bahrain) 2:01.76 7. Jessica Smith (Canada) 2:01.90 8. Geena Gall (U.S.) 2:05.76 Semifinal 2 1. Caster Semenya (South Africa) 1:57.67 Q 2. Elena Arzhakova (Russia) 1:58.13 Q 3. Janeth Jepkosgei Busienei (Kenya) 1:58.26 q 4. Alysia Johnson Montano (U.S.) 1:58.42 q 5. Halima Hachlaf (Morocco) 1:58.84 6. Tintu Luka (India) 1:59.69 7. Elena Mirela Lavric (Romania) 2:00.46 8. Neisha Bernard-Thomas (Grenada) 2:00.68 Semifinal 1 1. Pamela Jelimo (Kenya) 1:59.42 Q 2. Ekaterina Poistogova (Russia) 1:59.45 Q 3. Rosibel Garcia (Colombia) 2:00.16 4. Alice Schmidt (U.S.) 2:01.63 5. Nataliia Lupu (Ukraine) 2:01.63 6. Rose Mary Almanza (Cuba) 2:01.70 7. Lynsey Sharp (Britain) 2:01.78 8. Eleni Filandra (Greece) 2:04.42 Qualified for Next Round 1. Caster Semenya (South Africa) 1 minute 57.67 seconds 2. Elena Arzhakova (Russia) 1:58.13 3. Janeth Jepkosgei Busienei (Kenya) 1:58.26 4. Alysia Johnson Montano (U.S.) 1:58.42 5. Mariya Savinova (Russia) 1:58.57 6. Francine Niyonsaba (Burundi) 1:58.67 9. Pamela Jelimo (Kenya) 1:59.42 10. Ekaterina Poistogova (Russia) 1:59.45