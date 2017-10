Olympics-Provisional gold medal results for women's athletics 10000m

LONDON, Aug 3 (Reuters) - Ethiopia's Tirunesh Dibaba won the Olympic gold medal in the women's athletics 10000m on Friday. Kenya's Sally Kipyego won the silver and Kenya's Vivian Cheruiyot won the bronze. Results Table 1. Tirunesh Dibaba (Ethiopia) 30 minutes 20.75 seconds 2. Sally Jepkosgei Kipyego (Kenya) 30:26.37 3. Vivian Jepkemoi Cheruiyot (Kenya) 30:30.44 4. Werknesh Kidane (Ethiopia) 30:39.38 5. Beleynesh Oljira (Ethiopia) 30:45.56 6. Shitaye Eshete (Bahrain) 30:47.25 7. Joanne Pavey (Britain) 30:53.20 8. Julia Bleasdale (Britain) 30:55.63 9. Hitomi Niiya (Japan) 30:59.19 10. Kayoko Fukushi (Japan) 31:10.35 11. Amy Hastings (U.S.) 31:10.69 12. Janet Cherobon-Bawcom (U.S.) 31:12.68 13. Lisa Uhl (U.S.) 31:12.80 14. Sara Moreira (Portugal) 31:16.44 15. Fionnuala Britton (Ireland) 31:46.71 16. Mika Yoshikawa (Japan) 31:47.67 17. Sabrina Mockenhaupt (Germany) 31:50.35 18. Nadia Ejjafini (Italy) 31:57.03 19. Elizaveta Grechishnikova (Russia) 32:11.32 20. Olha Skrypak (Ukraine) 32:14.59 21. Eloise Wellings (Australia) 32:25.43 . Joyce Chepkirui (Kenya) DNF