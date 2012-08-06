FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
Olympics-Women's athletics 200m - results
Sections
Featured
Hurricane Nate weakens, causes no major damages
U.S.
Hurricane Nate weakens, causes no major damages
A tale of two photos
Reuters Backstory
A tale of two photos
Trump seeks crackdown for 'Dreamer' deal
Trump seeks crackdown for 'Dreamer' deal
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Olympics News
August 6, 2012 / 7:36 PM / 5 years ago

Olympics-Women's athletics 200m - results

Reuters Staff

5 Min Read

LONDON, Aug 6 (Reuters) - Jamaica's Shelly-Ann Fraser-Pryce
won Heat 6 of the Olympic women's athletics 200m first round on
Monday.

 Results Table
 
 Heat 6
 1.  Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica)       22.71 seconds Q 
 2.  Anthonique Strachan (Bahamas)           22.75 Q         
 3.  Elyzaveta Bryzgina (Ukraine)            22.82 Q         
 4.  Evelyn dos Santos (Brazil)              23.07 q         
 5.  Crystal Emmanuel (Canada)               23.10 q         
 6.  Marielis Sanchez (Dominican Republic)   23.20           
 7.  Viktoriya Zyabkina (Kazakhstan)         23.49           
 8.  Nelkis Casabona (Cuba)                  23.82           
 9.  Luan Gabriel (Dominica)                 24.12           
 
 Heat 5
 1.  Mariya Ryemyen (Ukraine)                22.58 Q         
 2.  Myriam Soumare (France)                 22.70 Q         
 3.  Veronica Campbell-Brown (Jamaica)       22.75 Q         
 4.  Lea Sprunger (Switzerland)              23.27           
 5.  Ezinne Okparaebo (Norway)               23.30           
 6.  Natalia Rusakova (Russia)               23.40           
 7.  Erika Chavez (Ecuador)                  23.70           
 8.  Kirsten Nieuwendam (Suriname)           24.07           
 9.  Seyha Chan (Cambodia)                   26.62           

 Heat 4
 1.  Sanya Richards-Ross (U.S.)              22.48 Q         
 2.  LaVerne Jones-Ferrette (Virgin Islands) 22.64 Q         
 3.  Hrystyna Stuy (Ukraine)                 22.66 Q         
 4.  Kai Selvon (Trinidad and Tobago)        22.85 q         
 5.  Ivet Lalova (Bulgaria)                  23.01 q         
 6.  Eleni Artymata (Cyprus)                 23.09 q         
 7.  Norma Gonzalez (Colombia)               23.46           
 8.  Nercely Soto (Venezuela)                23.54           
 9.  Vladislava Ovcharenko (Tajikistan)      24.39           

 Heat 3
 1.  Carmelita Jeter (U.S.)                  22.65 Q         
 2.  Abiodun Oyepitan (Britain)              22.92 Q         
 3.  Sherone Simpson (Jamaica)               22.97 Q         
 4.  Maria Belibasaki (Greece)               23.36           
 5.  Ana Claudia Silva (Brazil)              23.40           
 6.  Gloria Asumnu (Nigeria)                 23.43           
 7.  Chisato Fukushima (Japan)               24.14           
 8.  Gretta Taslakian (Lebanon)              24.49           
 .   Cydonie Mothersille (Cayman Islands)    DNS             

 Heat 2
 1.  Allyson Felix (U.S.)                    22.71 Q         
 2.  Semoy Hackett (Trinidad and Tobago)     22.81 Q         
 3.  Janelle Redhead (Grenada)               23.08 Q         
 4.  Anyika Onuora (Britain)                 23.23           
 5.  Elizabeta Savlinis (Russia)             23.23           
 6.  Gloria Hooper (Italy)                   23.25           
 7.  Debbie Ferguson-McKenzie (Bahamas)      23.49           
 8.  Vida Anim (Ghana)                       23.71           
 9.  Ndeye Fatou Soumah (Senegal)            23.89           
   
 Heat 1
 1.  Murielle Ahoure (Ivory Coast)           22.55 Q         
 2.  Aleksandra Fedoriva (Russia)            22.61 Q         
 3.  Margaret Adeoye (Britain)               22.94 Q         
 4.  Allison Peter (Virgin Islands)          23.00 q         
 5.  Christy Udoh (Nigeria)                  23.19           
 6.  Andreea Ograzeanu (Romania)             23.46           
 7.  Anna Kielbasinska (Poland)              23.67           
 8.  Hinikissia Albertine Ndikert (Chad)     26.06           
 .   Marlena Wesh (Haiti)                    DNS             

 Qualified for Next Round
 1.   Sanya Richards-Ross (U.S.)              22.48 
 2.   Murielle Ahoure (Ivory Coast)           22.55 
 3.   Mariya Ryemyen (Ukraine)                22.58 
 4.   Aleksandra Fedoriva (Russia)            22.61 
 5.   LaVerne Jones-Ferrette (Virgin Islands) 22.64 
 6.   Carmelita Jeter (U.S.)                  22.65 
 7.   Hrystyna Stuy (Ukraine)                 22.66 
 8.   Myriam Soumare (France)                 22.70 
 9.   Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica)       22.71 
 9.   Allyson Felix (U.S.)                    22.71 
 11.  Veronica Campbell-Brown (Jamaica)       22.75 
 11.  Anthonique Strachan (Bahamas)           22.75 
 13.  Semoy Hackett (Trinidad and Tobago)     22.81 
 14.  Elyzaveta Bryzgina (Ukraine)            22.82 
 15.  Kai Selvon (Trinidad and Tobago)        22.85 
 16.  Abiodun Oyepitan (Britain)              22.92 
 17.  Margaret Adeoye (Britain)               22.94 
 18.  Sherone Simpson (Jamaica)               22.97 
 19.  Allison Peter (Virgin Islands)          23.00 
 20.  Ivet Lalova (Bulgaria)                  23.01 
 21.  Evelyn dos Santos (Brazil)              23.07 
 22.  Janelle Redhead (Grenada)               23.08 
 23.  Eleni Artymata (Cyprus)                 23.09 
 24.  Crystal Emmanuel (Canada)               23.10

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.