Olympics-Women's 20km race walk medal results

LONDON, Aug 11 (Reuters) - Russia's Elena Lashmanova won the Olympic gold medal in the women's 20km race walk on Saturday. Russia's Olga Kaniskina won the silver and China's Qieyang Shenjie won the bronze. Results Table 1. Elena Lashmanova (Russia) 1 hour 25 minutes 2 seconds WR 2. Olga Kaniskina (Russia) 1:25:09 3. Qieyang Shenjie (China) 1:25:16 4. Liu Hong (China) 1:26:00 5. Anisya Kirdyapkina (Russia) 1:26:26 6. Lu Xiuzhi (China) 1:27:10 7. Elisa Rigaudo (Italy) 1:27:36 8. Beatriz Pascual (Spain) 1:27:56 9. Ana Cabecinha (Portugal) 1:28:03 10. Maria Vasco (Spain) 1:28:14 11. Masumi Fuchise (Japan) 1:28:41 12. Maria Jose Poves (Spain) 1:29:36 13. Olive Loughnane (Ireland) 1:29:39 14. Eleonora Giorgi (Italy) 1:29:48 15. Ines Henriques (Portugal) 1:29:54 16. Nadiya Borovska (Ukraine) 1:30:03 17. Regan Lamble (Australia) 1:30:08 18. Mayumi Kawasaki (Japan) 1:30:20 19. Melanie Seeger (Germany) 1:30:44 20. Laura Reynolds (Ireland) 1:31:02 21. Kristina Saltanovic (Lithuania) 1:31:04 22. Agnieszka Szwarnog (Poland) 1:31:14 23. Agnieszka Dygacz (Poland) 1:31:28 24. Agnese Pastare (Latvia) 1:31:54 25. Hanna Drabenia (Belarus) 1:31:58 26. Brigita Virbalyte (Lithuania) 1:31:58 27. Olha Iakovenko (Ukraine) 1:32:07 28. Beki Lee (Australia) 1:32:14 29. Maria Michta (U.S.) 1:32:27 30. Monica Equihua (Mexico) 1:32:28 31. Jamy Franco (Guatemala) 1:33:18 32. Sandra Arenas (Colombia) 1:33:21 33. Claudia Balderrama (Bolivia) 1:33:28 34. Ingrid Hernandez (Colombia) 1:33:34 35. Lucie Pelantova (Czech Republic) 1:33:35 36. Thi Thanh Phuc Nguyen (Vietnam) 1:33:36 37. Kumi Otoshi (Japan) 1:33:50 38. Claudia Stef (Romania) 1:33:56 39. Neringa Aidietyte (Lithuania) 1:34:01 40. Yadira Guaman (Ecuador) 1:34:47 41. Viktoria Madarasz (Hungary) 1:34:48 42. Ayman Kozhakhmetova (Kazakhstan) 1:35:00 43. Arabelly Orjuela (Colombia) 1:35:05 44. Despina Zapounidou (Greece) 1:35:19 45. Paulina Buziak (Poland) 1:35:23 46. Mayra Herrera (Guatemala) 1:35:33 47. Semiha Mutlu (Turkey) 1:35:33 48. Nastassia Yatsevich (Belarus) 1:35:41 49. Vera Santos (Portugal) 1:35:51 50. Olena Shumkina (Ukraine) 1:36:42 51. Paola Perez (Ecuador) 1:37:05 52. Rachel Seaman (Canada) 1:37:36 53. Maria Czakova (Slovakia) 1:37:43 54. Anne Halkivaha (Finland) 1:38:49 55. Milangela Rosales (Venezuela) 1:42:46 . Sabine Krantz (Germany) DNF . Sholpan Kozhakhmetova (Kazakhstan) DNF . Johanna Jackson (Britain) DSQ . Jeon Yeongeun (South Korea) DSQ . Mirna Ortiz (Guatemala) DSQ . Claire Tallent (Australia) DSQ