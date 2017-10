LONDON, Aug 3 (Reuters) - Olympics-Women's athletics triple jump qualifying round - results. The top qualifiers were Kazakhstan's Olga Rypakova with 14.79 metres(16.17 yards), Jamaica's Kimberly Williams with 14.53 metres(15.89 yards) and Britain's Yamile Aldama with 14.45 metres(15.80 yards). Results Table Group B 1. Olga Rypakova (Kazakhstan) 14.79 Q metres 2. Caterine Ibargueen (Colombia) 14.42 Q 3. Hanna Knyazyeva (Ukraine) 14.33 4. Trecia Smith (Jamaica) 14.31 5. Yargeris Savigne (Cuba) 14.28 6. Patricia Mamona (Portugal) 14.11 7. Ayanna Alexander (Trinidad and Tobago) 14.09 8. Dailenys Alcantara (Cuba) 13.97 9. Veronika Mosina (Russia) 13.96 10. Simona La Mantia (Italy) 13.92 11. Keila Costa (Brazil) 13.84 12. Svetlana Bolshakova (Belgium) 13.84 13. Mayookha Johny (India) 13.77 14. Xie Limei (China) 13.69 15. Biljana Topic (Serbia) 13.66 16. Patricia Sarrapio (Spain) 13.64 17. Anastasiya Juravleva (Uzbekistan) 13.54 18. Athanasia Perra (Greece) 11.93 Group A 1. Kimberly Williams (Jamaica) 14.53 Q 2. Yamile Aldama (Britain) 14.45 Q 3. Olha Saladuha (Ukraine) 14.35 4. Tatyana Lebedeva (Russia) 14.30 5. Dana Veldakova (Slovakia) 14.22 6. Victoria Valyukevich (Russia) 14.19 7. Marija Sestak (Slovenia) 14.16 8. Hanna Demydova (Ukraine) 13.97 9. Josleidy Ribalta (Cuba) 13.88 10. Niki Panetta (Greece) 13.66 11. Amanda Smock (U.S.) 13.61 12. Aleksandra Kotlyarova (Uzbekistan) 13.55 13. Li Yanmei (China) 13.43 14. Irina Litvinenko Ektova (Kazakhstan) 13.39 15. Andriana Banova (Bulgaria) 13.33 . Cristina Bujin (Romania) NoM . Kseniya Dziatsuk (Belarus) NoM