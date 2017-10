Olympics-Women's 3000m steeplechase first round results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Women's 3000m steeplechase first round results. The fastest qualifiers were Ethiopia's Hiwot Ayalew with 9:24.01, Germany's Gesa Felicitas Krause with 9:24.91 and Ethiopia's Etenesh Diro Neda with 9:25.31. Results Table Heat 3 1. Hiwot Ayalew (Ethiopia) 9 minutes 24.01 seconds Q 2. Yuliya Zaripova (Russia) 9:25.68 Q 3. Mercy Wanjiku Njoroge (Kenya) 9:25.99 Q 4. Antje Moeldner-Schmidt (Germany) 9:26.57 Q 5. Bridget Franek (U.S.) 9:29.86 6. Ancuta Bobocel (Romania) 9:31.06 7. Docus Inzikuru (Uganda) 9:35.29 8. Sandra Eriksson (Finland) 9:50.71 9. Eilish McColgan (Britain) 9:54.36 10. Kaltoum Bouaasayriya (Morocco) 9:58.77 11. Silviya Danekova (Bulgaria) 9:59.52 12. Svitlana Shmidt (Ukraine) 10:01.09 13. Ozlem Kaya (Turkey) 10:03.52 14. Matylda Szlezak (Poland) 10:08.84 Heat 2 1. Sofia Assefa (Ethiopia) 9:25.42 Q 2. Habiba Ghribi (Tunisia) 9:27.42 Q 3. Emma Coburn (U.S.) 9:27.51 Q 4. Marta Dominguez (Spain) 9:29.71 Q 5. Clarisse Cruz (Portugal) 9:30.06 6. Yelena Sidorchenkova Orlova (Russia) 9:33.14 7. Valentyna Horpynych Zhudina (Ukraine) 9:37.90 8. Lydia Chebet Rotich (Kenya) 9:42.03 9. Stephanie Reilly (Ireland) 9:44.77 10. Guelcan Mingir (Turkey) 9:47.35 11. Katarzyna Kowalska (Poland) 9:48.60 12. Beverly Ramos (Puerto Rico) 9:55.26 13. Cristina Casandra (Romania) 9:58.83 14. Yin Anna (China) 10:09.10 15. Angela Figueroa (Colombia) 10:25.60 Heat 1 1. Gesa Felicitas Krause (Germany) 9:24.91 Q 2. Etenesh Diro Neda (Ethiopia) 9:25.31 Q 3. Milcah Chemos Cheywa (Kenya) 9:27.09 Q 4. Polina Jelizarova (Latvia) 9:27.21 Q 5. Gulnara Galkina (Russia) 9:28.76 6. Barbara Parker (Britain) 9:32.07 7. Li Zhenzhu (China) 9:34.29 8. Diana Martin (Spain) 9:35.77 9. Genevieve LaCaze (Australia) 9:37.90 10. Korene Hinds (Jamaica) 9:37.95 11. Salima El Ouali Alami (Morocco) 9:44.62 12. Shalaya Kipp (U.S.) 9:48.33 13. Sudha Singh (India) 9:48.86 14. Sviatlana Kudzelich (Belarus) 9:54.77 15. Binnaz Uslu (Turkey) 10:31.00 Qualified for Next Round 1. Hiwot Ayalew (Ethiopia) 9 minutes 24.01 seconds 2. Gesa Felicitas Krause (Germany) 9:24.91 3. Etenesh Diro(Ethiopia) 9:25.31 4. Sofia Assefa (Ethiopia) 9:25.42 5. Yuliya Zaripova (Russia) 9:25.68 6. Mercy Wanjiku Njoroge (Kenya) 9:25.99 7. Antje Moeldner-Schmidt (Germany) 9:26.57 8. Milcah Chemos Cheywa (Kenya) 9:27.09 9. Polina Jelizarova (Latvia) 9:27.21 10. Habiba Ghribi (Tunisia) 9:27.42 11. Emma Coburn (U.S.) 9:27.51 12. Gulnara Galkina (Russia) 9:28.76 13. Marta Dominguez (Spain) 9:29.71 14. Bridget Franek (U.S.) 9:29.86 15. Clarisse Cruz (Portugal) 9:30.06