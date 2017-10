Olympics-Women's athletics 400m first round - results

LONDON, Aug 3 (Reuters) - The top qualifiers in the women's athletics 400m first round were Botswana's Amantle Montsho with 50.40, Russia's Antonina Krivoshapka with 50.75 and the United States' Francena McCorory with 50.78. Results Table Heat 7 1. Regina George (Nigeria) 51.24 seconds Q 2. Yulia Gushchina (Russia) 51.54 Q 3. Marlena Wesh (Haiti) 51.98 Q 4. Amy Mbacke Thiam (Senegal) 53.23 5. Olesea Cojuhari (Moldova) 53.64 6. Graciela Martins (Guinea-Bissau) 58.30 . Jennifer Padilla (Colombia) DSQ Heat 6 1. Novlene Williams-Mills (Jamaica) 50.88 Q 2. Nataliya Pyhyda (Ukraine) 51.09 Q 3. Libania Grenot (Italy) 52.13 Q 4. Joelma Sousa (Brazil) 52.69 5. Bianca Razor (Romania) 52.83 6. Maziah Mahusin (Brunei Darussalam) 59.28 . Kineke Alexander (St. Vincent and the Grenadines) DNF Heat 5 1. Antonina Krivoshapka (Russia) 50.75 Q 2. Alina Lohvynenko (Ukraine) 52.08 Q 3. Lee McConnell (Britain) 52.23 Q 4. Moa Hjelmer (Sweden) 52.86 5. Ambwene Simukonda (Malawi) 54.20 6. Danielle Alakija (Fiji) 56.77 . Kanika Beckles (Grenada) DNS Heat 4 1. Sanya Richards-Ross (U.S.) 51.78 Q 2. Carol Rodriguez (Puerto Rico) 52.19 Q 3. Tjipekapora Herunga (Namibia) 52.31 Q 4. Pinar Saka (Turkey) 52.38 5. Sviatlana Usovich (Belarus) 52.40 6. Phumlile Ndzinisa (Swaziland) 53.95 7. Hristina Risteska (Macedonia FYR) 1:00.86 Heat 3 1. DeeDee Trotter (U.S.) 50.87 Q 2. Rosemarie Whyte (Jamaica) 50.90 Q 3. Jenna Martin (Canada) 51.98 Q 4. Omolara Omotosho (Nigeria) 52.11 5. Raysa Sanchez (Dominican Republic) 52.47 6. Aauri Lorena Bokesa (Spain) 53.67 7. Zourah Ali (Djibouti) 1:05.37 Heat 2 1. Amantle Montsho (Botswana) 50.40 Q 2. Christine Day (Jamaica) 51.05 Q 3. Shana Cox (Britain) 52.01 Q 4. Aliann Pompey (Guyana) 52.10 5. Afia Charles (Antigua and Barbuda) 54.25 6. Ingrid Yahoska Narvaez (Nicaragua) 59.55 . Shaunae Miller (Bahamas) DNF Heat 1 1. Francena McCorory (U.S.) 50.78 Q 2. Christine Ohuruogu (Britain) 50.80 Q 3. Joy Nakhumicha Sakari (Kenya) 51.85 Q 4. Joanne Cuddihy (Ireland) 52.09 5. Geisa Aparecida Coutinho (Brazil) 53.43 6. Marina Maslenko (Kazakhstan) 53.66 7. Zamzam Mohamed Farah (Somalia) 1:20.48 Qualified for Next Round 1. Amantle Montsho (Botswana) 50.40 seconds 2. Antonina Krivoshapka (Russia) 50.75 3. Francena McCorory (U.S.) 50.78 4. Christine Ohuruogu (Britain) 50.80 5. DeeDee Trotter (U.S.) 50.87 6. Novlene Williams-Mills (Jamaica) 50.88 7. Rosemarie Whyte (Jamaica) 50.90 8. Christine Day (Jamaica) 51.05 9. Nataliya Pyhyda (Ukraine) 51.09 10. Regina George (Nigeria) 51.24 11. Yulia Gushchina (Russia) 51.54 12. Sanya Richards-Ross (U.S.) 51.78 13. Joy Nakhumicha Sakari (Kenya) 51.85 14. Marlena Wesh (Haiti) 51.98 14. Jenna Martin (Canada) 51.98 16. Shana Cox (Britain) 52.01 17. Alina Lohvynenko (Ukraine) 52.08 18. Joanne Cuddihy (Ireland) 52.09 19. Aliann Pompey (Guyana) 52.10 20. Omolara Omotosho (Nigeria) 52.11 21. Libania Grenot (Italy) 52.13 22. Carol Rodriguez (Puerto Rico) 52.19 23. Lee McConnell (Britain) 52.23 24. Tjipekapora Herunga (Namibia) 52.31