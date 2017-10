Olympics-Women's athletics 4 x 400m relay medal results

LONDON, Aug 11 (Reuters) - The United States won the Olympic gold medal in the women's athletics 4 x 400m relay on Saturday. Russia won the silver and Jamaica won the bronze. Results Table 1. U.S. DeeDee Trotter/Allyson Felix/Francena McCorory/Sanya Richards-Ross 3 minutes 16.87 seconds 2. Russia Yulia Gushchina/Antonina Krivoshapka/Tatyana Firova/Natalya Antyukh 3:20.23 3. Jamaica Christine Day/Rosemarie Whyte/Shericka Williams/Novlene Williams-Mills 3:20.95 4. Ukraine Alina Lohvynenko/Olha Zemlyak/Hanna Yaroshchuk/Nataliya Pyhyda 3:23.57 5. Britain Shana Cox/Lee McConnell/Perri Shakes-Drayton/Christine Ohuruogu 3:24.76 6. France Phara Anacharsis/Muriel Hurtis-Houairi/Marie Gayot/Floria Guei 3:25.92 7. Czech Republic Denisa Rosolova/Zuzana Bergrova/Jitka Bartonickova/Zuzana Hejnova 3:27.77 . Nigeria Omolara Omotosho/Muizat Ajoke Odumosu/Regina George/Bukola Abogunloko DSQ