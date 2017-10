Olympics-Women's athletics 4 x 100m relay medal results

LONDON, Aug 10 (Reuters) - The United States won the Olympic gold medal in the women's athletics 4 x 100m relay on Friday. Jamaica won the silver and Ukraine won the bronze. Results Table 1. U.S. Tianna Madison/Allyson Felix/Bianca Knight/Carmelita Jeter 40.82 seconds WR 2. Jamaica Shelly-Ann Fraser-Pryce/Sherone Simpson/Veronica Campbell-Brown/Kerron Stewart 41.41 3. Ukraine Olesya Povh/Hrystyna Stuy/Mariya Ryemyen/Elyzaveta Bryzgina 42.04 4. Nigeria Oludamola Osayomi/Gloria Asumnu/Endurance Abinuwa/Blessing Okagbare 42.64 5. Germany Leena Gunther/Anne Cibis/Tatjana Pinto/Verena Sailer 42.67 6. Netherlands Kadene Vassell/Dafne Schippers/Eva Lubbers/Jamile Samuel 42.70 7. Brazil Ana Claudia Silva/Franciela Krasucki/Evelyn dos Santos/Rosangela Santos 42.91 . Trinidad and Tobago Michelle-Lee Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Kai Selvon/Semoy Hackett DNF