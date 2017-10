Olympics-Women's athletics 4 x 100m relay heats results

LONDON, Aug 9 (Reuters) - The top qualifiers in the Olympic women's athletics 4 x 100m relay heats were the United States, Trinidad and Tobago, Ukraine and Jamaica. Results Table Heat 2 1. Ukraine Olesya Povh/Hrystyna Stuy/Mariya Ryemyen/Elizaveta Bryzgina 42.36 seconds Q 2. Jamaica Samantha Henry-Robinson/Sherone Simpson/Schillonie Calvert/Kerron Stewart 42.37Q 3. Germany Leena Guenther/Anne Cibis/Tatjana Lofamakanda Pinto/Verena Sailer 42.69Q 4. Poland Marika Popowicz/Daria Korczynska/Marta Jeschke/Ewelina Ptak 43.07 5. Colombia Yomara Hinestroza/Norma Gonzalez/Darlenis Obregon/Eliecith Palacios 43.21 6. Russia Olga Belkina/Natalia Rusakova/Yelizaveta Savlinis/Aleksandra Fedoriva 43.24 7. Belarus Alina Talai/Katsiaryna Hanchar/Yelena Nevmerzhitskaya/Yuliya Balykina 43.90 . France Myriam Soumare/Ayodele Ikuesan/Lina Jacques-Sebastien/Johanna Danois DSQ Heat 1 1. U.S. Tianna Madison/Jeneba Tarmoh/Bianca Knight/Lauryn Williams 41.64Q 2. Trinidad and Tobago Michelle-Lee Raquel Sean Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Kai Selvon/Semoy Hackett 42.31Q 3. Netherlands Kadene Vassell/Dafne Schippers/Eva Lubbers/Jamile Samuel 42.45Q 4. Brazil Ana Claudia Silva/Franciela Krasucki/Evelyn dos Santos/Rosangela Santos 42.55q 5. Nigeria Christy Udoh/Gloria Asumnu/Damola Osayomi/Blessing Okagbare 42.74q 6. Bahamas Sheniqua Ferguson/Chandra Sturrup/Christine Amertil/Anthonique Strachan 43.07 7. Switzerland Michelle Cueni/Mujinga Kambundji/Ellen Sprunger/Lea Sprunger 43.54 8. Japan Anna Doi/Kana Ichikawa/Chisato Fukushima/Yumeka Sano 44.25 Qualified for Next Round . U.S. Tianna Madison/Jeneba Tarmoh/Bianca Knight/Lauryn Williams 41.64 seconds . Trinidad and Tobago Michelle-Lee Raquel Sean Ahye/Kelly-Ann Baptiste/Kai Selvon/Semoy Hackett 42.31 . Ukraine Olesya Povh/Hrystyna Stuy/Mariya Ryemyen/Elizaveta Bryzgina 42.36 . Jamaica Samantha Henry-Robinson/Sherone Simpson/Schillonie Calvert/Kerron Stewart 42.37 . Netherlands Kadene Vassell/Dafne Schippers/Eva Lubbers/Jamile Samuel 42.45 . Brazil Ana Claudia Silva/Franciela Krasucki/Evelyn dos Santos/Rosangela Santos 42.55 . Germany Leena Guenther/Anne Cibis/Tatjana Lofamakanda Pinto/Verena Sailer 42.69 . Nigeria Christy Udoh/Gloria Asumnu/Damola Osayomi/Blessing Okagbare 42.74