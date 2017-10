LONDON, Aug 10 (Reuters) - Olympics women's athletics 4 x 400m relay heats results on Friday. Heat 2 1. U.S. Keshia Baker/Francena McCorory/Diamond Dixon/DeeDee Trotter 3 minutes 22.09 seconds Q 2. Russia Yulia Gushchina/Tatyana Firova/Natalya Nazarova/Anastasiya Kapachinskaya 3:23.11 Q 3. Britain Shana Cox/Lee McConnell/Eilidh Child/Christine Ohuruogu 3:25.05 Q 4. Czech Republic Denisa Rosolova/Zuzana Bergrova/Jitka Bartonickova/Zuzana Hejnova 3:26.20 q 5. Poland Iga Baumgart/Justyna Swiety/Anna Jesien/Patyrycja Wyciszkiewicz 3:30.15 6. Ireland Marian Heffernan/Joanne Cuddihy/Jessie Barr/Michelle Carey 3:30.55 7. Brazil Joelma Sousa/Jailma De Lima/Aline dos Santos/Geisa Aparecida Coutinho 3:32.95 8. Turkey Pinar Saka/Meliz Redif/Birsen Engin/Sema Apak 3:34.71 Heat 1 1. Jamaica Christine Day/Shereefa Lloyd/Shericka Williams/Rosemarie Whyte 3:25.13 Q 2. Ukraine Olha Zemlyak/Alina Lohvynenko/Hanna Yaroshchuk/Nataliya Pyhyda 3:25.90 Q 3. France Phara Anacharsis/Muriel Hurtis-Houairi/Marie Gayot/Floria Guei 3:25.94 Q 4. Nigeria Omolara Omotosho/Idara Otu/Bukola Abogunloko/Regina George 3:26.29 q 5. Belarus Alena Kievich/Iryna Khliustava/Ilona Usovich/Sviatlana Usovich 3:26.52 6. Cuba Aymee Martinez/Diosmely Pena/Yameisi Borlot/Daisurami Bonne 3:27.41 7. Italy Chiara Bazzoni/Maria Enrica Spacca/Elena Bonfanti/Libania Grenot 3:29.01 8. Germany Esther Cremer/Janin Lindenberg/Maral Feizbakhsh/Fabienne Kohlmann 3:31.06 Qualified for Next Round U.S. Keshia Baker/Francena McCorory/Diamond Dixon/DeeDee Trotter 3 minutes 22.09 seconds Russia Yulia Gushchina/Tatyana Firova/Natalya Nazarova/Anastasiya Kapachinskaya 3:23.11 Britain Shana Cox/Lee McConnell/Eilidh Child/Christine Ohuruogu 3:25.05 Jamaica Christine Day/Shereefa Lloyd/Shericka Williams/Rosemarie Whyte 3:25.13 Ukraine Olha Zemlyak/Alina Lohvynenko/Hanna Yaroshchuk/Nataliya Pyhyda 3:25.90 France Phara Anacharsis/Muriel Hurtis-Houairi/Marie Gayot/Floria Guei 3:25.94 Czech Republic Denisa Rosolova/Zuzana Bergrova/Jitka Bartonickova/Zuzana Hejnova 3:26.20 Nigeria Omolara Omotosho/Idara Otu/Bukola Abogunloko/Regina George 3:26.29