Olympics-Women's athletics 5000m first round results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - Women's athletics 5000m first round results. The top qualifiers were Ethiopia's Tirunesh Dibaba with 14:58.48, Ethiopia's Meseret Defar with 14:58.70 and Kenya's Viola Jelagat Kibiwot with 14:59.31. Results Table Heat 2 1. Gelete Burka (Ethiopia) 15 minutes 1.44 seconds Q 2. Vivian Jepkemoi Cheruiyot (Kenya) 15:01.54 Q 3. Sally Jepkosgei Kipyego (Kenya) 15:01.87 Q 4. Julia Bleasdale (Britain) 15:02.00 Q 5. Molly Huddle (U.S.) 15:02.26 Q 6. Yelena Nagovitsyna (Russia) 15:02.80 7. Joanne Pavey (Britain) 15:02.84 8. Shitaye Eshete (Bahrain) 15:05.48 9. Elena Romagnolo (Italy) 15:06.38 10. Hitomi Niiya (Japan) 15:10.20 11. Almensh Belete (Belgium) 15:10.24 12. Kim Conley (U.S.) 15:14.48 13. Mika Yoshikawa (Japan) 15:16.77 14. Nadia Ejjafini (Italy) 15:24.70 15. Sheila Reid (Canada) 15:27.41 16. Zakia Mrisho (Tanzania) 15:39.58 17. Layes Abdullayeva (Azerbaijan) 15:45.69 18. Roxana Elisabeta Birca (Romania) 16:01.04 Heat 1 1. Tirunesh Dibaba (Ethiopia) 14:58.48 Q 2. Meseret Defar (Ethiopia) 14:58.70 Q 3. Viola Jelagat Kibiwot (Kenya) 14:59.31 Q 4. Olga Golovkina (Russia) 15:05.26 Q 5. Julie Culley (U.S.) 15:05.38 Q 6. Tejitu Daba (Bahrain) 15:05.59 7. Silvia Weissteiner (Italy) 15:06.81 8. Kayoko Fukushi (Japan) 15:09.31 9. Barbara Parker (Britain) 15:12.81 10. Fionnuala Britton (Ireland) 15:12.97 11. Lyudmyla Kovalenko (Ukraine) 15:18.60 12. Judith Pla (Spain) 15:20.39 13. Karoline Bjerkeli Grovdal (Norway) 15:24.86 14. Dudu Karakaya (Turkey) 15:28.32 15. Eloise Wellings (Australia) 15:35.53 16. Sandra Lopez (Mexico) 15:55.16 . Nadia Noujani (Morocco) DNF . Sara Moreira (Portugal) DNS Qualified for Next Round 1. Tirunesh Dibaba (Ethiopia) 14 minutes 58.48 seconds 2. Meseret Defar (Ethiopia) 14:58.70 3. Viola Jelagat Kibiwot (Kenya) 14:59.31 4. Gelete Burka (Ethiopia) 15:01.44 5. Vivian Jepkemoi Cheruiyot (Kenya) 15:01.54 6. Sally Jepkosgei Kipyego (Kenya) 15:01.87 7. Julia Bleasdale (Britain) 15:02.00 8. Molly Huddle (U.S.) 15:02.26 9. Yelena Nagovitsyna (Russia) 15:02.80 10. Joanne Pavey (Britain) 15:02.84 11. Olga Golovkina (Russia) 15:05.26 12. Julie Culley (U.S.) 15:05.38 13. Shitaye Eshete (Bahrain) 15:05.48 14. Tejitu Daba (Bahrain) 15:05.59 15. Elena Romagnolo (Italy) 15:06.38