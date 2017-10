Olympics-Women's athletics 800m first round Heat 6 results

LONDON, Aug 8 (Reuters) - Kenya's Janeth Jepkosgei Busienei won Heat 6 of the Olympic women's athletics 800m first round with a time of 2:01.04 on Wednesday at the Olympic Stadium in London. Results Table Heat 6 1. Janeth Jepkosgei Busienei (Kenya) 2 minutes 01.04 seconds Q 2. Ekaterina Poistogova (Russia) 2:01.08 Q 3. Rosibel Garcia (Colombia) 2:01.30 Q 4. Elena Mirela Lavric (Romania) 2:01.65 5. Margarita Matsko Mukasheva (Kazakhstan) 2:02.12 6. Neisha Bernard-Thomas (Grenada) 2:03.23 7. Elisabeth Mandaba (Central African Republic) 2:12.56 8. Sarah Attar (Saudi Arabia) 2:44.95 Heat 5 1. Nataliia Lupu (Ukraine) 2:08.35 Q 2. Elena Arzhakova (Russia) 2:08.39 Q 3. Cherono Koech (Kenya) 2:08.43 Q 4. Maryna Arzamasava (Belarus) 2:08.45 5. Lenka Masna (Czech Republic) 2:08.68 6. Melissa Bishop (Canada) 2:09.33 7. Aicha Fall (Mauritania) 2:27.97 8. Woroud Sawalha (Palestine) 2:29.16 Heat 4 1. Pamela Jelimo (Kenya) 2:00.54 Q 2. Lynsey Sharp (Britain) 2:01.41 Q 3. Eleni Filandra (Greece) 2:02.29 Q 4. Geena Gall (U.S.) 2:03.85 5. Felismina Cavela (Angola) 2:10.95 6. Rabia Ashiq (Pakistan) 2:17.39 . Yuliya Krevsun (Ukraine) DNF Heat 3 1. Francine Niyonsaba (Burundi) 2:07.57 Q 2. Jessica Smith (Canada) 2:07.75 Q 3. Genzeb Shumi (Bahrain) 2:07.77 Q 4. Amina Bakhit (Sudan) 2:09.78 5. Amy Atkinson (Guam) 2:18.53 . Liliya Lobanova (Ukraine) DNS . Fantu Magiso (Ethiopia) DNS . Kenia Sinclair (Jamaica) DNS Heat 2 1. Mariya Savinova (Russia) 2:01.56 Q 2. Alice Schmidt (U.S.) 2:01.65 Q 3. Tintu Luka (India) 2:01.75 Q 4. Malika Akkaoui (Morocco) 2:01.78 5. Andrea Ferris (Panama) 2:05.59 6. Haley Nemra (Marshall Islands) 2:14.90 7. Merve Aydin (Turkey) 3:24.35 Heat 1 1. Alysia Johnson Montano (U.S.) 2:00.47 Q 2. Caster Semenya (South Africa) 2:00.71 Q 3. Halima Hachlaf (Morocco) 2:00.99 Q 4. Rose Mary Almanza (Cuba) 2:01.19 5. Annabelle Lascar (Mauritius) 2:05.45 6. Elena Popescu (Moldova) 2:06.94 . Noura Elsayed (Egypt) DNS Qualified for Next Round 1. Alysia Johnson Montano (U.S.) 2:00.47 2. Pamela Jelimo (Kenya) 2:00.54 3. Caster Semenya (South Africa) 2:00.71 4. Halima Hachlaf (Morocco) 2:00.99 5. Janeth Jepkosgei Busienei (Kenya) 2:01.04 6. Ekaterina Poistogova (Russia) 2:01.08 7. Rose Mary Almanza (Cuba) 2:01.19 8. Rosibel Garcia (Colombia) 2:01.30 9. Lynsey Sharp (Britain) 2:01.41 10. Mariya Savinova (Russia) 2:01.56 11. Elena Mirela Lavric (Romania) 2:01.65 11. Alice Schmidt (U.S.) 2:01.65 13. Tintu Luka (India) 2:01.75 14. Malika Akkaoui (Morocco) 2:01.78 15. Margarita Matsko Mukasheva (Kazakhstan) 2:02.12 16. Eleni Filandra (Greece) 2:02.29 17. Neisha Bernard-Thomas (Grenada) 2:03.23 18. Geena Gall (U.S.) 2:03.85 22. Francine Niyonsaba (Burundi) 2:07.57 23. Jessica Smith (Canada) 2:07.75 24. Genzeb Shumi (Bahrain) 2:07.77 25. Nataliia Lupu (Ukraine) 2:08.35 26. Elena Arzhakova (Russia) 2:08.39 27. Cherono Koech (Kenya) 2:08.43