Olympics-Women's athletics discus qualifying round results

LONDON, Aug 3 (Reuters) - The top qualifiers in the Olympics women's athletics discus qualifying round on Friday were Cuba's Yarelis Barrios, Germany's Nadine Muller and Croatia's Sandra Perkovic. Results Table Group B 1. Nadine Mueller (Germany) 65.89 Q metres 2. Sandra Perkovic (Croatia) 65.74 Q 3. Stephanie Brown Trafton (U.S.) 64.89 Q 4. Anna Ruh (Germany) 62.98 Q 5. Zinaida Sendriute (Lithuania) 62.79 Q 6. Seema Antil (India) 61.91 7. Nicoleta Grasu (Romania) 61.86 8. Gia Lewis-Smallwood (U.S.) 61.44 9. Andressa De Moraes (Brazil) 60.94 10. Svetlana Saykina (Russia) 60.67 11. Dragana Tomasevic (Serbia) 60.53 12. Karen Gallardo (Chile) 60.09 13. Denia Caballero (Cuba) 58.78 14. Kateryna Karsak (Ukraine) 58.64 15. Monique Jansen (Netherlands) 57.50 16. Irina Rodrigues (Portugal) 57.23 17. Sviatlana Siarova (Belarus) 56.70 . Tan Jian (China) NoM Group A 1. Yarelis Barrios (Cuba) 65.94 Q 2. Darya Pishchalnikova (Russia) 65.02 Q 3. Li Yanfeng (China) 64.48 Q 4. Dani Samuels (Australia) 63.97 Q 5. Krishna Poonia (India) 63.54 Q 6. Ma Xuejun (China) 62.66 Q 7. Melina Robert-Michon (France) 62.47 Q 8. Natalya Fokina-Semenova (Ukraine) 60.61 9. Julia Fischer (Germany) 60.23 10. Li Wen-Hua (Taiwan) 59.91 11. Vera Karmishina-Ganeeva (Russia) 59.90 12. Zaneta Glanc (Poland) 59.88 13. Aretha Thurmond (U.S.) 59.39 14. Rocio Comba (Argentina) 58.98 15. Allison Randall (Jamaica) 58.06 16. Yaime Perez (Cuba) 57.87 17. Vera Pospisilova-Cechlova (Czech Republic) 55.00 Qualified for Next Round 1. Yarelis Barrios (Cuba) 65.94 metres 2. Nadine Mueller (Germany) 65.89 3. Sandra Perkovic (Croatia) 65.74 4. Darya Pishchalnikova (Russia) 65.02 5. Stephanie Brown Trafton (U.S.) 64.89 6. Li Yanfeng (China) 64.48 7. Dani Samuels (Australia) 63.97 8. Krishna Poonia (India) 63.54 9. Anna Ruh (Germany) 62.98 10. Zinaida Sendriute (Lithuania) 62.79 11. Ma Xuejun (China) 62.66 12. Melina Robert-Michon (France) 62.47