Olympics-Women's athletics 400m hurdles semi-final results

LONDON, Aug 6 (Reuters) - Nigeria's Muizat Ajoke Odumosu won semifinal 3 of the Olympic women's athletics 400m hurdles semi-finals on Monday. Results Table Semifinal 3 1. Muizat Ajoke Odumosu (Nigeria) 54.40 seconds Q 2. Georganne Moline (U.S.) 54.74 Q 3. Elena Churakova (Russia) 55.70 4. Melaine Walker (Jamaica) 55.74 5. Eilidh Child (Britain) 56.03 6. Satomi Kubokura (Japan) 56.25 . Denisa Rosolova (Czech Republic) DQ . Hanna Titimets (Ukraine) DQ Semifinal 2 1. Lashinda Demus (U.S.) 54.08 Q 2. Kaliese Spencer (Jamaica) 54.20 Q 3. Perri Shakes-Drayton (Britain) 55.19 q 4. Hanna Yaroshchuk (Ukraine) 55.51 5. Irina Davydova (Russia) 55.86 6. Sara Petersen (Denmark) 56.21 7. Anna Jesien (Poland) 56.28 8. Sarah-Lynn Wells (Canada) 56.71 Semifinal 1 1. Natalya Antyukh (Russia) 53.33 Q 2. Zuzana Hejnova (Czech Republic) 53.62 Q 3. T'Erea Brown (U.S.) 54.21 q 4. Elodie Ouedraogo (Belgium) 55.20 5. Nickiesha Wilson (Jamaica) 55.77 6. Hayat Lambarki (Morocco) 56.18 7. Vera Barbosa (Portugal) 56.27 . Lauren Boden (Australia) DQ Qualified for Next Round 1. Natalya Antyukh (Russia) 53.33 2. Zuzana Hejnova (Czech Republic) 53.62 3. Lashinda Demus (U.S.) 54.08 4. Kaliese Spencer (Jamaica) 54.20 5. T'Erea Brown (U.S.) 54.21 6. Muizat Ajoke Odumosu (Nigeria) 54.40 7. Georganne Moline (U.S.) 54.74 8. Perri Shakes-Drayton (Britain) 55.19