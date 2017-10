LONDON, Aug 5 (Reuters) - Olympics women's athletics 400m hurdles first round results. The top qualifiers were Russia's Natalya Antyukh, Czech Republic's Zuzana Hejnova and Jamaica's Kaliese Spencer. Results Table Heat 5 1. Perri Shakes-Drayton (Britain) 54.62 seconds Q 2. Melaine Walker (Jamaica) 54.78 Q 3. Hanna Yaroshchuk (Ukraine) 54.81 Q 4. Hayat Lambarki (Morocco) 55.58 Q 5. Satomi Kubokura (Japan) 55.85 q 6. Huang Xiaoxiao (China) 56.29 7. Deborah Rodriguez (Uruguay) 57.04 8. Jailma De Lima (Brazil) 57.05 9. Christine Sonali Merrill (Sri Lanka) 57.15 Heat 4 1. Georganne Moline (U.S.) 54.31 Q 2. Nickiesha Wilson (Jamaica) 55.53 Q 3. Irina Davydova (Russia) 55.55 Q 4. Elodie Ouedraogo (Belgium) 55.89 Q 5. Angela Morosanu (Romania) 56.64 6. Sharolyn Scott (Costa Rica) 57.03 7. Janeil Bellille (Trinidad and Tobago) 57.27 8. Nikolina Horvat (Croatia) 58.49 . Nagihan Karadere (Turkey) DSQ Heat 3 1. Lashinda Demus (U.S.) 54.60 Q 2. Hanna Titimets (Ukraine) 55.08 Q 3. Vera Barbosa (Portugal) 55.22 Q 4. Elena Churakova (Russia) 55.26 Q 5. Denisa Rosolova (Czech Republic) 55.42 q 6. Sara Petersen (Denmark) 56.01 q 7. Lucy Jaramillo (Ecuador) 57.74 8. Princesa Oliveros (Colombia) 58.95 Heat 2 1. Natalya Antyukh (Russia) 53.90 Q 2. Kaliese Spencer (Jamaica) 54.02 Q 3. Muizat Ajoke Odumosu (Nigeria) 54.93 Q 4. Anna Jesien (Poland) 55.44 Q 5. Lauren Boden (Australia) 56.27 q 6. Raasin McIntosh (Liberia) 57.39 7. Natalya Asanova (Uzbekistan) 58.05 8. Ghfran Almouhamad (Syria) 58.09 9. Noraseela Mohd Khalid (Malaysia) 1:00.16 Heat 1 1. Zuzana Hejnova (Czech Republic) 53.96 Q 2. T'Erea Brown (U.S.) 54.72 Q 3. Eilidh Child (Britain) 56.14 Q 4. Sarah-Lynn Wells (Canada) 56.47 Q 5. Egle Staisiunaite (Lithuania) 57.79 6. Tatyana Azarova (Kazakhstan) 58.53 7. Maureen Jelagat Maiyo (Kenya) 1:02.16 . Vania Stambolova (Bulgaria) DNF Qualified for Next Round 1. Natalya Antyukh (Russia) 53.90 seconds 2. Zuzana Hejnova (Czech Republic) 53.96 3. Kaliese Spencer (Jamaica) 54.02 4. Georganne Moline (U.S.) 54.31 5. Lashinda Demus (U.S.) 54.60 6. Perri Shakes-Drayton (Britain) 54.62 7. T'Erea Brown (U.S.) 54.72 8. Melaine Walker (Jamaica) 54.78 9. Hanna Yaroshchuk (Ukraine) 54.81 10. Muizat Ajoke Odumosu (Nigeria) 54.93 11. Hanna Titimets (Ukraine) 55.08 12. Vera Barbosa (Portugal) 55.22 13. Elena Churakova (Russia) 55.26 14. Denisa Rosolova (Czech Republic) 55.42 15. Anna Jesien (Poland) 55.44 16. Nickiesha Wilson (Jamaica) 55.53 17. Irina Davydova (Russia) 55.55 18. Hayat Lambarki (Morocco) 55.58 19. Satomi Kubokura (Japan) 55.85 20. Elodie Ouedraogo (Belgium) 55.89 21. Sara Petersen (Denmark) 56.01 22. Eilidh Child (Britain) 56.14 23. Lauren Boden (Australia) 56.27 24. Sarah-Lynn Wells (Canada) 56.47