Olympics-Women's athletics hammer qualifying round Group A - results

LONDON, Aug 8 (Reuters) - Women's athletics hammer qualifying round Group A results. The top qualifiers were Poland's Anita Wlodarczyk with 75.68 metres (82.76 yards), Germany's Betty Heidler with 74.44 metres(81.41 yards) and Russia's Tatyana Lysenko with 74.43 metres(81.40 yards). Results Table 1. Anita Wlodarczyk (Poland) 75.68 2. Betty Heidler (Germany) 74.44 3. Tatyana Lysenko (Russia) 74.43 4. Yipsi Moreno (Cuba) 73.95 5. Sophie Hitchon (Britain) 71.98 6. Amber Campbell (U.S.) 69.93 7. Jessica Cosby (U.S.) 69.65 8. Kivilcim Kaya (Turkey) 69.50 9. Johana Moreno (Colombia) 68.53 10. Hanna Skydan (Ukraine) 68.50 11. Martina Hrasnova (Slovakia) 68.41 12. Bianca Perie (Romania) 68.34 13. Ariannis Vichy (Cuba) 67.48 14. Sultana Frizell (Canada) 67.45 15. Rosa Rodriguez (Venezuela) 67.34 16. Alena Matoshka (Belarus) 67.03 17. Amy Sene (Senegal) 65.49 18. Silvia Salis (Italy) 10.84