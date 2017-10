Olympics-Women's athletics hammer qualifying round Group B results

LONDON, Aug 8 (Reuters) - Women's athletics hammer qualifying round Group B results. The top qualifiers were Poland's Anita Wlodarczyk with 75.68 metres (82.76 yards), China's Zhang Wenxiu with 74.53 metres(81.51 yards) and Germany's Betty Heidler with 74.44 metres(81.41 yards). Results Table Group B 1. Zhang Wenxiu (China) 74.53 Q metres 2. Kathrin Klaas (Germany) 74.14 Q 3. Mariya Bespalova (Russia) 73.56 Q 4. Aksana Miankova (Belarus) 73.10 Q 5. Zalina Marghieva (Moldova) 72.19 Q 6. Stephanie Falzon (France) 71.67 Q 7. Joanna Fiodorow (Poland) 70.48 Q 8. Gulfiya Khanafeyeva (Russia) 69.43 9. Eva Orban (Hungary) 68.64 10. Berta Castells (Spain) 68.41 11. Arasay Thondike (Cuba) 67.93 12. Tugce Sahutoglu (Turkey) 67.58 13. Amanda Bingson (U.S.) 67.29 14. Barbara Spiler (Slovenia) 67.21 15. Katerina Safrankova (Czech Republic) 66.16 16. Iryna Novozhylova (Ukraine) 65.35 17. Heather Steacy (Canada) 63.40 18. Vania Silva (Portugal) 62.81 . Jennifer Dahlgren (Argentina) NoM Group A 1. Anita Wlodarczyk (Poland) 75.68 Q 2. Betty Heidler (Germany) 74.44 Q 3. Tatyana Lysenko (Russia) 74.43 Q 4. Yipsi Moreno (Cuba) 73.95 Q 5. Sophie Hitchon (Britain) 71.98 Q 6. Amber Campbell (U.S.) 69.93 7. Jessica Cosby (U.S.) 69.65 8. Kivilcim Kaya (Turkey) 69.50 9. Johana Moreno (Colombia) 68.53 10. Hanna Skydan (Ukraine) 68.50 11. Martina Hrasnova (Slovakia) 68.41 12. Bianca Perie (Romania) 68.34 13. Ariannis Vichy (Cuba) 67.48 14. Sultana Frizell (Canada) 67.45 15. Rosa Rodriguez (Venezuela) 67.34 16. Alena Matoshka (Belarus) 67.03 17. Amy Sene (Senegal) 65.49 18. Silvia Salis (Italy) 10.84 Qualified for Next Round 1. Anita Wlodarczyk (Poland) 75.68 metres 2. Zhang Wenxiu (China) 74.53 3. Betty Heidler (Germany) 74.44 4. Tatyana Lysenko (Russia) 74.43 5. Kathrin Klaas (Germany) 74.14 6. Yipsi Moreno (Cuba) 73.95 7. Mariya Bespalova (Russia) 73.56 8. Aksana Miankova (Belarus) 73.10 9. Zalina Marghieva (Moldova) 72.19 10. Sophie Hitchon (Britain) 71.98 11. Stephanie Falzon (France) 71.67 12. Joanna Fiodorow (Poland) 70.48 (Reporting by David Cutler, London Editorial Reference Unit)