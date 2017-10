Olympics-Women's hammer throw medal results

LONDON, Aug 10 (Reuters) - Russia's Tatyana Lysenko won the Olympic gold medal in the women's hammer throw on Friday. Poland's Anita Wlodarczyk won the silver and Germany's Betty Heidler won the bronze. Results Table 1. Tatyana Lysenko (Russia) 78.18 metres 2. Anita Wlodarczyk (Poland) 77.60 3. Betty Heidler (Germany) 77.13 4. Zhang Wenxiu (China) 76.34 5. Kathrin Klaas (Germany) 76.05 6. Yipsi Moreno (Cuba) 74.60 7. Aksana Miankova (Belarus) 74.40 8. Zalina Marghieva (Moldova) 74.06 9. Stephanie Falzon (France) 73.06 10. Joanna Fiodorow (Poland) 72.37 11. Mariya Bespalova (Russia) 71.13 12. Sophie Hitchon (Britain) 69.33