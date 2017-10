Olympics-Women's athletics high jump Group B qualifying round results

LONDON, Aug 9 (Reuters) - Women's athletics high jump Group B qualifying round results. Results Table Group B 1. Svetlana Radzivil (Uzbekistan) 1.96 Q metres 2. Tia Hellebaut (Belgium) 1.93 2. Chaunte Lowe (U.S.) 1.93 2. Svetlana Shkolina (Russia) 1.93 5. Irina Gordeeva (Russia) 1.93 6. Adonia Steryiou (Greece) 1.93 7. Anna Iljustsenko (Estonia) 1.90 8. Doreen Amata (Nigeria) 1.90 9. Levern Spencer (St. Lucia) 1.90 10. Amy Acuff (U.S.) 1.85 10. Ebba Jungmark (Sweden) 1.85 10. Lissa Labiche (Seychelles) 1.85 10. Lesyani Mayor (Cuba) 1.85 10. Venelina Veneva-Mateeva (Bulgaria) 1.85 15. Sahana Kumari (India) 1.80 15. Ana Simic (Croatia) 1.80 17. Vita Styopina (Ukraine) 1.80 . Marina Aitova (Kazakhstan) NM Group A 1. Ruth Beitia (Spain) 1.93 1. Anna Chicherova (Russia) 1.93 1. Emma Green Tregaro (Sweden) 1.93 1. Melanie Melfort (France) 1.93 5. Burcu Ayhan (Turkey) 1.93 6. Brigetta Barrett (U.S.) 1.93 6. Airine Palsyte (Lithuania) 1.93 8. Ariane Friedrich (Germany) 1.93 9. Olena Holosha (Ukraine) 1.90 10. Zheng Xingjuan (China) 1.90 11. Nadiya Dusanova (Uzbekistan) 1.85 11. Esthera Petre (Romania) 1.85 13. Deirdre Ryan (Ireland) 1.85 14. Tonje Angelsen (Norway) 1.85 15. Wanida Boonwan (Thailand) 1.80 15. Duong Thi Viet Anh (Vietnam) 1.80 15. Oldriska Maresova (Czech Republic) 1.80 Qualified for Next Round 1. Svetlana Radzivil (Uzbekistan) 1.96 metres 2. Ruth Beitia (Spain) 1.93 2. Anna Chicherova (Russia) 1.93 2. Emma Green Tregaro (Sweden) 1.93 2. Tia Hellebaut (Belgium) 1.93 2. Chaunte Lowe (U.S.) 1.93 2. Melanie Melfort (France) 1.93 2. Svetlana Shkolina (Russia) 1.93 9. Burcu Ayhan (Turkey) 1.93 10. Brigetta Barrett (U.S.) 1.93 10. Irina Gordeeva (Russia) 1.93 10. Airine Palsyte (Lithuania) 1.93