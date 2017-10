Olympics-Women's athletics javelin qualifying round group A- results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - Women's athletics javelin qualifying round group A results. The top qualifiers were Czech Republic's Barbora Spotakova with 66.19 metres(72.39 yards), Germany's Christina Obergfoell with 66.14 metres(72.33 yards) and Germany's Linda Stahl with 64.78 metres(70.84 yards). Results Table 1. Barbora Spotakova (Czech Republic) 66.19 Q metres 2. Christina Obergfoell (Germany) 66.14 Q 3. Linda Stahl (Germany) 64.78 Q 4. Martina Ratej (Slovenia) 63.60 Q 5. Madara Palameika (Latvia) 60.62 6. Elizabeth Gleadle (Canada) 60.26 7. Lina Muze (Latvia) 59.91 8. Brittany Borman (U.S.) 59.27 9. Kimberley Mickle (Australia) 59.23 10. Laila Ferer E Silva (Brazil) 58.39 11. Zhang Li (China) 58.35 12. Nora Aida Bicet (Spain) 57.77 13. Tatjana Jelaca (Serbia) 57.09 14. Marharyta Dorozhon (Ukraine) 56.74 15. Kara Patterson (U.S.) 56.23 16. Flor Ruiz (Colombia) 54.34 17. Elisabeth Eberl (Austria) 49.66 18. Kristine Harutyunyan (Armenia) 47.65 . Yanet Cruz (Cuba) NoM . Goldie Sayers (Britain) NoM . Yusbelys Parra (Venezuela) DNS