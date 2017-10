Olympics-Women's athletics javelin qualifying round results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - Women's athletics javelin qualifying round results. The top qualifiers were Czech Republic's Barbora Spotakova with 66.19 metres(72.39 yards), Germany's Christina Obergfoell with 66.14 metres(72.33 yards) and South Africa's Sunette Viljoen with 65.92 metres(72.09 yards). Results Table Group B 1. Sunette Viljoen (South Africa) 65.92 Q metres 2. Lu Huihui (China) 64.45 Q 3. Maria Abakumova (Russia) 63.25 Q 4. Asdis Hjalmsdottir (Iceland) 62.77 Q 5. Kathrina Molitor (Germany) 62.05 Q 6. Kathryn Mitchell (Australia) 60.11 7. Jarmila Klimesova (Czech Republic) 59.90 8. Yuki Ebihara (Japan) 59.25 9. Indre Jakubaityte (Lithuania) 59.05 10. Vira Rebryk (Ukraine) 58.97 11. Sinta Ozolina-Kovala (Latvia) 58.86 12. Hanna Hatsko (Ukraine) 58.37 13. Rachel Yurkovich (U.S.) 57.92 14. Savva Lika (Greece) 57.06 15. Yainelis Ribeaux (Cuba) 56.55 16. Li Lingwei (China) 56.50 17. Maryna Novik (Belarus) 54.31 18. Leryn Franco (Paraguay) 51.45 19. Anastasiya Svechnikova (Uzbekistan) 51.27 20. Vanda Juhasz (Hungary) 50.01 . Sanni Utriainen (Finland) NoM Group A 1. Barbora Spotakova (Czech Republic) 66.19 Q 2. Christina Obergfoell (Germany) 66.14 Q 3. Linda Stahl (Germany) 64.78 Q 4. Martina Ratej (Slovenia) 63.60 Q 5. Madara Palameika (Latvia) 60.62 6. Elizabeth Gleadle (Canada) 60.26 7. Lina Muze (Latvia) 59.91 8. Brittany Borman (U.S.) 59.27 9. Kimberley Mickle (Australia) 59.23 10. Laila Ferer E Silva (Brazil) 58.39 11. Zhang Li (China) 58.35 12. Nora Aida Bicet (Spain) 57.77 13. Tatjana Jelaca (Serbia) 57.09 14. Marharyta Dorozhon (Ukraine) 56.74 15. Kara Patterson (U.S.) 56.23 16. Flor Ruiz (Colombia) 54.34 17. Elisabeth Eberl (Austria) 49.66 18. Kristine Harutyunyan (Armenia) 47.65 . Yanet Cruz (Cuba) NoM . Goldie Sayers (Britain) NoM . Yusbelys Parra (Venezuela) DNS Qualified for Next Round 1. Barbora Spotakova (Czech Republic) 66.19 metres 2. Christina Obergfoell (Germany) 66.14 3. Sunette Viljoen (South Africa) 65.92 4. Linda Stahl (Germany) 64.78 5. Lu Huihui (China) 64.45 6. Martina Ratej (Slovenia) 63.60 7. Maria Abakumova (Russia) 63.25 8. Asdis Hjalmsdottir (Iceland) 62.77 9. Kathrina Molitor (Germany) 62.05 10. Madara Palameika (Latvia) 60.62 11. Elizabeth Gleadle (Canada) 60.26 12. Kathryn Mitchell (Australia) 60.11