Olympics-Women's javelin medal results

LONDON, Aug 9 (Reuters) - Czech Republic's Barbora Spotakova won the Olympic gold medal in women's javelin on Thursday. Germany's Christina Obergfoell won the silver and Germany's Linda Stahl won the bronze. Results Table 1. Barbora Spotakova (Czech Republic) 69.55 metres 2. Christina Obergfoell (Germany) 65.16 3. Linda Stahl (Germany) 64.91 4. Sunette Viljoen (South Africa) 64.53 5. Lu Huihui (China) 63.70 6. Kathrina Molitor (Germany) 62.89 7. Martina Ratej (Slovenia) 61.62 8. Madara Palameika (Latvia) 60.73 9. Kathryn Mitchell (Australia) 59.46 10. Maria Abakumova (Russia) 59.34 11. Asdis Hjalmsdottir (Iceland) 59.08 12. Elizabeth Gleadle (Canada) 58.78