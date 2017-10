Olympics-Women's pole vault qualifying round results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Women's pole vault qualifying round results. Results Table Group B 1. Elena Isinbaeva (Russia) 4.55 metres 2. Anna Rogowska (Poland) 4.55 3. Silke Spiegelburg (Germany) 4.55 4. Becky Holliday (U.S.) 4.55 5. Jirina Ptacnikova (Czech Republic) 4.55 6. Stella-Iro Ledaki (Greece) 4.50 7. Fabiana Murer (Brazil) 4.50 8. Lacy Janson (U.S.) 4.40 9. Melanie Blouin (Canada) 4.25 9. Nikoleta Kiriakopoulou (Greece) 4.25 11. Nicole Buechler (Switzerland) 4.25 12. Kate Dennison (Britain) 4.25 12. Natalya Kushch-Mazuryk (Ukraine) 4.25 14. Marion Lotout (France) 4.10 . Dailis Caballero (Cuba) NoM . Svetlana Feofanova (Russia) NoM . Caroline Bonde Holm (Denmark) NoM . Liz Parnov (Australia) NoM . Tori Pena (Ireland) NoM Group A 1. Yarisley Silva (Cuba) 4.55 1. Jennifer Suhr (U.S.) 4.55 3. Lisa Ryzih (Germany) 4.55 4. Holly Bleasdale (Britain) 4.55 4. Vanessa Boslak (France) 4.55 4. Martina Strutz (Germany) 4.55 7. Alana Boyd (Australia) 4.55 8. Monika Pyrek (Poland) 4.40 9. Anastasiya Shvedova (Belarus) 4.40 10. Jillian Schwartz (Israel) 4.40 11. Tomomi Abiko (Japan) 4.25 11. Angelica Bengtsson (Sweden) 4.25 11. Tina Sutej (Slovenia) 4.25 14. Ekaterini Stefanidi (Greece) 4.25 15. Minna Nikkanen (Finland) 4.25 15. Anastasia Savchenko (Russia) 4.25 17. Li Ling (China) 4.25 18. Choi Yun-Hee (South Korea) 4.10 18. Maria Leonor Tavares (Portugal) 4.10 20. Ganna Shelekh (Ukraine) 4.10 Qualified for Next Round 1. Elena Isinbaeva (Russia) 4.55 metres 1. Yarisley Silva (Cuba) 4.55 1. Jennifer Suhr (U.S.) 4.55 4. Lisa Ryzih (Germany) 4.55 5. Anna Rogowska (Poland) 4.55 6. Silke Spiegelburg (Germany) 4.55 7. Holly Bleasdale (Britain) 4.55 7. Vanessa Boslak (France) 4.55 7. Martina Strutz (Germany) 4.55 10. Becky Holliday (U.S.) 4.55 11. Alana Boyd (Australia) 4.55 12. Jirina Ptacnikova (Czech Republic) 4.55