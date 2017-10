Olympics-Women's athletics pole vault final results

LONDON, Aug 6 (Reuters) - Jennifer Suhr of the United States won the Olympic gold medal in the women's athletics pole vault on Monday. Cuba's Yarisley Silva won the silver and Russia's Elena Isinbaeva won the bronze. Results Table 1. Jennifer Suhr (U.S.) 4.75 metres 2. Yarisley Silva (Cuba) 4.75 3. Elena Isinbaeva (Russia) 4.70 4. Silke Spiegelburg (Germany) 4.65 5. Martina Strutz (Germany) 4.55 6. Holly Bleasdale (Britain) 4.45 6=. Jirina Ptacnikova (Czech Republic) 4.45 6=. Lisa Ryzih (Germany) 4.45 9. Becky Holliday (U.S.) 4.45 10. Vanessa Boslak (France) 4.30 11. Alana Boyd (Australia) 4.30 . Anna Rogowska (Poland) NM