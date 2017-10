Olympics-Men's badminton singles Group F results

LONDON, July 30 (Reuters) - Hong Kong's Wong Wing Ki beat Uganda's Edwin Ekiring 2-0 at Wembley Arena in the Olympic men's badminton singles Group F at the 2012 London Games on Monday. Results Table Wong Wing Ki (Hong Kong, China) beat Edwin Ekiring (Uganda) 21-10 21-8 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Wong Wing Ki (Hong Kong, China) 1 1 0 0 2 0 1 2. Brice Leverdez (France) 1 1 0 0 2 0 1 3. Edwin Ekiring (Uganda) 2 0 0 2 0 4 0 TUESDAY, JULY 31 FIXTURES (GMT) Wong Wing Ki (Hong Kong, China) v Brice Leverdez (France) (1950) London