LONDON, Aug 2 (Reuters) - China's Lin Dan beat Japan's Sho Sasaki 2-1 in an Olympic men's badminton singles quarter-finals match on Thursday. Results Table 2-Lin Dan (China) beat 6-Sho Sasaki (Japan) 21-12 16-21 21-16 3-Chen Long (China) beat 5-Peter Gade (Denmark) 21-16 21-13 1-Chong Wei Lee (Malaysia) beat Kashyap Parupalli (India) 21-19 21-11