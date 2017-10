LONDON, July 31 (Reuters) - Taiwan beat Japan 2-0 in a women's badminton doubles Group B match on Tuesday. Results Table Cheng Wen-Hsing/Chien Yu-Chin (Taiwan) beat 4-Mizuki Fujii/Reika Kakiiwa (Japan) 21-19 21-11 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Cheng W H/Chien Y C (Taiwan) 3 2 0 1 5 3 2 2. Fujii/Kakiiwa (Japan) 3 2 0 1 4 3 2 3. Gutta/Ponnappa (India) 2 1 0 1 2 3 1 4. Sari/L. Yao (Singapore) 2 0 0 2 2 4 0