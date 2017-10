LONDON, July 31 (Reuters) - Women's badminton doubles Group C results on Tuesday. South Korea and Indonesia will go through to the next round. Results Table Ha Jung-Eun/Kim Min-Jung (South Korea) beat Gresya Polii/Meiliana Jauhari (Indonesia) 18-21 21-14 21-12 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Ha J E/Kim M J (South Korea) 3 3 0 0 6 1 3 2. Polii/Jauhari (Indonesia) 3 2 0 1 5 3 2 3. Choo/Re. Veeran (Australia) 3 1 0 2 3 4 1 4. Edwards/Viljoen (South Africa) 3 0 0 3 0 6 0