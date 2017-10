Olympics-Women's badminton singles Group M result

LONDON, Jul 29 (Reuters) - Thailand's Ratchanok Intanon beat Sri Lanka's Thilini Jayasinghe 2-0 at Wembley Arena in London in an Olympic women's badminton singles Group M match at the 2012 London Games on Sunday. Results Table Ratchanok Intanon (Thailand) beat Thilini Jayasinghe (Sri Lanka) 21-13 21-5 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Ratchanok Intanon (Thailand) 1 1 0 0 2 0 1 2. Telma Santos (Portugal) 0 0 0 0 0 0 0 3. Thilini Jayasinghe (Sri Lanka) 1 0 0 1 0 2 0 MONDAY, JULY 30 FIXTURES (GMT) Telma Santos (Portugal) v Thilini Jayasinghe (Sri Lanka) (1242) London