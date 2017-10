Olympics-Women's badminton singles Group O results

LONDON, July 30 (Reuters) - Indonesia's Firdasari Adrianti beat Belarus' Alesia Zaitseva 2-1 at Wembley Arena in London in the Olympic women's badminton singles Group O at the 2012 London Games on Monday. Results Table Firdasari Adrianti (Indonesia) beat Alesia Zaitseva (Belarus) 21-10 16-21 21-14 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Petya Nedeltcheva (Bulgaria) 1 1 0 0 2 0 1 2. Firdasari Adrianti (Indonesia) 1 1 0 0 2 1 1 3. Alesia Zaitseva (Belarus) 2 0 0 2 1 4 0 TUESDAY, JULY 31 FIXTURES (GMT) Petya Nedeltcheva (Bulgaria) v Firdasari Adrianti (Indonesia) (1805) London