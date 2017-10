LONDON, July 31 (Reuters) - Taiwan's Tai Tzu Ying beat Mexico's Victoria Montero 2-0 at Wembley Arena in the Olympic women's badminton singles Group K at the 2012 London Games on Tuesday. Tai Tzu Ying will go through to the next round. Results Table Tai Tzu Ying (Chinese Taipei) beat Victoria Montero (Mexico) 21-6 21-10 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Tai Tzu Ying (Chinese Taipei) 2 2 0 0 4 0 2 2. Anu Nieminen (Finland) 2 1 0 1 2 2 1 3. Victoria Montero (Mexico) 2 0 0 2 0 4 0